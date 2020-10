Medicamento está indicado para doentes adultos e adolescentes, a partir dos 12 anos, com pneumonia que necessitem de oxigénio suplementar e tem sido usado em contexto hospitalar em pacientes com covid-19.

Covid-19. Governo português compra mais de 100 mil frascos de remdesivir

O Governo português vai adquirir mais de 100.000 frascos do medicamento antiviral remdesivir para ajudar no tratamento de doentes com covid-19.

A decisão foi tomada esta quinta-feira, 22 de outubro, em Conselho de Ministros e anunciada pela ministra da Saúde, Marta Temido.



"Trata-se de um medicamento que foi inicialmente utilizado em termos experimentais e que mais recentemente passou a ter uma utilização aconselhada em determinadas condições da doença por covid-19", explicou a governante em conferência de imprensa.

O remdesivir está, atualmente, indicado para doentes adultos e adolescentes, a partir dos 12 anos, com pneumonia que necessitem de oxigénio suplementar e dentro de um quadro clínico definido pelo médico que segue o doente.

Segundo a ministra, a compra destas doses de remdesivir visa “cobrir as necessidades assistenciais" de doentes com "esta indicação terapêutica", a partir deste mês e até março de 2021.

Em julho, o presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), anunciou que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) já tinha tratado 133 doentes com covid-19, recorrendo a este fármaco.



Marta Temido referiu hoje que “a aquisição de mais de cem mil frascos”, a cargo do SNS, terá um custo de cerca de 35 milhões de euros, uma vez que cada um custa 345 euros.



Autorizado na União Europeia para o tratamento da covid-19, a aquisição dos 100.000 frascos será feita através de contrato específico com o fornecedor, no âmbito do contrato-quadro de aquisições conjuntas celebrado entre a Comissão Europeia e a empresa farmacêutica Gilead Sciences.

Portugal voltou a bater o recorde de número diário de infetados esta, quinta-feira, com mais 3.270 novos casos e 16 óbitos. Há 1.365 internados, mais 93 que ontem, e 200 em cuidados intensivos, mais 13 que no dia anterior.





