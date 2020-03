A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, revelou à TSF que não estão descartados o encerramento de fronteiras e a imposição de quarentena forçadas a doentes infetados com Covid-19.

Covid - 19. Governo português admite fechar fronteiras e impor quarentena forçada

"Neste momento, o fecho de fronteiras ainda não foi identificado como absolutamente essencial; se o for, é praticamente garantido que as autoridades o avaliarão e poderá ser essa uma das opções tomadas", admitiu, frisando que "todas as medidas que se venham a provar eficientes para a contenção do vírus terão que ser ponderadas" pelo governo português.

Relativamente à possibilidade de quarentenas forçadas, Patrícia Gaspar crê que "não será necessário", mas garante que o governo estará em condições de as garantir. "Até aqui, todas as situações [de isolamento] que foram decretadas têm contado com toda a colaboração por parte dos portugueses", lembrou, destacando a "forma solidária e cooperante com que todos os visados têm reagido".

A secretária de Estado da Administração Interna disse que há lições a tirar do caso italiano, que regista já mais de 7 mil casos e 366 mortes devido ao novo coronavírus. "Há um trabalho enorme que tem de ser feito e que é fundamental ao nível da contenção e da preparação para enfrentar um desenvolvimento mais sério e mais complexo da situação", salientou, ainda que revele dificuldades para garantir a contenção do vírus.