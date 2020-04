Os dados divulgados na quinta-feira reportam 50 infetados na região, aguardando 55 os resultados dos teste efetuados

Covid-19. Força Aérea leva mais uma tonelada de material de proteção para a Madeira

Lusa Os dados divulgados na quinta-feira reportam 50 infetados na região, aguardando 55 os resultados dos teste efetuados

Um avião da Força Aérea Portuguesa aterrou hoje no Aeroporto da Madeira transportando mais uma tonelada de material destinado ao combate à pandemia da covid-19, informou o Comando Operacional da região.

“O avião C295M da Força Aérea Portuguesa esteve no início da tarde desta sexta-feira no Aeroporto da Madeira para deixar mais cerca de uma tonelada de material para o apoio ao combate à pandemia do coronavírus”, refere o comunicado.

O Comando Operacional da Madeira (COM) coordena as operações de transporte de material para a Região Autónoma da Madeira em apoio ao Serviço de Saúde (Sesaram), à Proteção Civil, aos Serviços Prisionais e aos comandos regionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, bem como às unidades militares.

O material que chegou hoje à região está destinado ao Comando Operacional da Madeira, ao Regimento de Guarnição n.º 3, à Unidade de Apoio à Zona Militar da Madeira, à Estação Radar n.º 4 e aos Serviços Prisionais do Funchal, informa a nota.

Este material é “proveniente, entre outros, do Laboratório Militar”, sendo composto por “equipamentos de proteção individual.

“No total, a Força Aérea Portuguesa já transportou para a Madeira e Porto Santo, sob a coordenação do COM, desde o início da operação, oito toneladas de material para apoio ao combate à covid-19”, conclui.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 96 mil.

Portugal regista hoje 435 mortos associados à covid-19, mais 26 do que na quinta-feira, e 15.472 infetados (mais 1.516), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados divulgados na quinta-feira pelo Instituto de Administração da Saúde da Madeira (Iasaúde) reportam 50 infetados na região, aguardando 55 os resultados dos teste efetuados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.