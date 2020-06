O evento de aniversário reuniu mais de 100 pessoas e tornou-se num foco de infeção ativo. Autoridades procuram convidados para testar e querem apurar responsabilidades.

Covid-19. Festa ilegal infeta 16 pessoas e duas crianças em Lagos

Paula SANTOS FERREIRA O evento de aniversário reuniu mais de 100 pessoas e tornou-se num foco de infeção ativo. Autoridades procuram convidados para testar e querem apurar responsabilidades.

A aniversariante tinha prometido ao clube de Lagos que seriam 20 pessoas. Mas chegaram mais de 100 vindas de várias regiões do Algarve e de todo o país. Resultado: a festa realizada no domingo, dia 7 de junho, tornou-se num foco de infeção da covid-19. As autoridades querem apurar responsabilidades



O Clube Desportivo de Odiáxere, em Lagos, nunca tinha tido “uma festa tão grande” garante Rosa Luz ao Público que mora em frente ao edifício. E por achar estranho tamanha multidão em período de desconfinamento telefonou para a polícia. Também o responsável pelo clube quando percebeu a dimensão do evento fez queixa às autoridades.

Pessoas de várias nacionalidades e regiões

Quatro horas depois da festa do 28º aniversário de uma mulher ter começado, a GNR chegou ao local e acabou logo ali com o evento. Só que, foi tempo suficiente para o novo coronavírus fazer uma série de contágios. Além de que, a festa de anos continuou noutro local.

Na terça-feira, dia 16, da mais de uma centena de pessoas que participou naquela festa ilegal de aniversário algarvia, 16 já tinham testado positivo para a SARS-CoV-2. Deste total, duas doentes, de 29 anos e 37 anos, tiveram de ser hospitalizadas no Centro Hospitalar do Algarve.

“Quando se internam doentes covid é porque o seu estado clínico é preocupante”, afirmou Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de saúde, em conferência de imprensa. Esta delegada contou que entre os infetados encontram-se pessoas de “várias nacionalidades” e residentes em “vários concelhos da região, sobretudo de Lagos e Portimão e também alguns visitantes”, cita o site Sulinformação.

Encontrar o responsável

Esta responsável quer que se “consiga atribuir responsabilidade” a quem organizou esta festa: “Eu gostaria muito que isto tivesse consequências. Agora, às vezes, em termos legais, é difícil conseguirmos obter provas, obter responsabilizações legais. Uma festa com uma dimensão destas, num momento de pandemia em que tem sido falada a necessidade do distanciamento social e da utilização de máscaras… Espero que haja atribuição de responsabilidades”.

O mesmo desejo manifestou Paulo Morgado, presidente da ARS/Algarve, também citado pelo Sulinformação. “Todos sabemos aquilo que não é permitido pela lei. Quem organiza, tem de ser responsabilizado porque isto tem consequências na vida das pessoas. O que acontece em Lagos tem repercussões no Algarve e no país”, defendeu.

“O que foi inicialmente comunicado é que seria uma festa de aniversário para 15 a 20 pessoas, mas as autoridades constataram que, afinal, terá havido um número muito superior a esse”, indicou por seu turno à Lusa o presidente da câmara de Lagos, Hugo Pereira, sublinhando que o promotor do evento já foi identificado.

À procura dos convidados e seus contactos

O primeiro caso surgiu na quarta-feira dia 10 de junho e a partir daí desencadeou-se toda uma organização para testar encontrar todas as pessoas que estiveram na festa e os contactos mais próximos destes convidados. Na terça-feira, dia 16, já tinham sido identificados mais de 50 convidados sido realizados mais de 100 testes.

A procura pelo resto dos convidados continua. “Estamos a contar com a colaboração das pessoas que estiveram no evento que, através das suas redes sociais, estão a pedir que quem tenha passado pela festa contacte as autoridades de saúde”, referiu o autarca de Lagos.

Na terça-feira, 16, havia cinco pessoas a aguardar os resultados dos testes e 10 à espera de realizar os testes de despistagem. A delegada regional de saúde declarou ainda que a investigação irá continuar “nos locais de trabalho destas pessoas e o nosso trabalho é esse: identificar e isolar para tentar quebrar as cadeias de transmissão”.

A verdade é que a festa ilegal originou um surto ativo de covid-19 na região que registava cinco casos de infeção.

