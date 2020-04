O insólito aconteceu em Salvaterra de Magos depois de uma identificação errada na morgue do Hospital de Santarém que fez com que um homem, vítima do novo coronavírus, acabasse enterrado no lugar de uma idosa.

Covid-19. Familiares denunciam enterro de corpo errado

As autoridades estão a investigar a troca do corpo de um cidadão que morreu no dia 8 de abril, vítima de acidente vascular cerebral, que deu positivo no novo coronavírus no Hospital de Santarém.

De acordo com declarações da PSP, citada pelo Mirante, o cadáver do homem de 73 anos, residente em Várzea Fresca, em Salvaterra de Magos, foi reconhecido erradamente por um familiar que ia identificar uma idosa de outra freguesia do mesmo concelho que morrera no mesmo dia. O corpo acabou por ser sepultado no cemitério dessa localidade no lugar da idosa.



O Mirante noticiou este sábado que foi na sexta-feira, 10 de abril, o agente funerário contratado pelos familiares do homem falecido se apercebeu do desaparecimento do corpo na morgue do Hospital de Santarém e chamou imediatamente as autoridades que deram início ao processo de levantamento da sepultura e exumação do cadáver que se confirmou ser do homem.

Segundo o Mirante, a GNR acompanhou a operação e escoltou o transporte do corpo até ao cemitério de Foros de Salvaterra. O funeral acabou por vir a acontecer só pelas 18h30 da tarde de sexta-feira, perante a presença de familiares diretos, devido às contingências impostas pela pandemia.

Entretanto, as autoridades abriram também um processo de investigação, para apurar como se efetuou a troca dos cadáveres de um homem por uma mulher. A idosa, cujo corpo foi trocado, encontra-se ainda na morgue do Hospital de Santarém, indo a sepultar este sábado.

