EUA voltam a colocar Portugal na lista de destinos a "evitar viajar"

Lusa Autoridade americana de controlo e prevenção de doenças colocou Portugal e Espanha no "nível 4", devido à pandemia.

Os Estados Unidos da América (EUA) incluíram na segunda-feira novamente Portugal à lista de países em que recomenda a "evitar viajar", colocando-o no nível "muito alto", devido ao agravamento da pandemia da covid-19.

O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado, numa declaração na qual indicou que Chipre e o Quirguistão também subiram para essa categoria. No que se refere a Portugal, a recomendação destina-se especificamente à pandemia.

Os avisos de viagem foram emitidos com base na recomendação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), que colocaram Portugal e Espanha no "nível 4", devido à pandemia.

