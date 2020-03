A decisão de encerrar a escola deve-se ao facto de a mãe de um dos alunos ser uma das nove pessoas infetadas com o novo coronavírus,

Covid-19. Escola de Lisboa com 200 crianças encerra na sexta-feira por precaução

Lusa A decisão de encerrar a escola deve-se ao facto de a mãe de um dos alunos ser uma das nove pessoas infetadas com o novo coronavírus,

O externato Grão Vasco, em Lisboa, vai estar encerrado na sexta-feira, como medida preventiva, depois de a mãe de um aluno ter sido hospitalizada com o novo coronavírus, disse à agência Lusa o diretor do estabelecimento.

Neste estabelecimento de ensino particular, localizado na zona de Benfica, estudam cerca de duas centenas de crianças do pré-escolar ao primeiro ciclo do ensino básico.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do externato Grão Vasco, Rogério Cândido, ressalvou que o encerramento “é preventivo” e servirá para desinfetar as instalações.

“Podemos dizer que há um excesso de zelo da nossa parte. Tudo está a ser feito com a máxima tranquilidade e com a total compreensão dos pais”, apontou.

O responsável explicou que a decisão de encerrar a escola se deve ao facto de a mãe de um dos alunos ser uma das nove pessoas infetadas com o novo coronavírus, encontrando-se internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

“A mãe nunca esteve em contacto com qualquer aluno, mas o filho, como é natural, esteve. Neste momento, ele [aluno] e o pai encontram-se em isolamento e estão assintomáticos”, adiantou.

Rogério Cândido perspetivou que o externato possa reabrir portas já na segunda-feira.

“Esta interrupção vai servir também para os pais decidirem o que será melhor. Agora, repito, está tudo sereno e a ser feito com tranquilidade", reiterou.