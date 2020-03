O kit foi criado no Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa

Covid-19. Equipa portuguesa de cientistas cria kit de diagnóstico por 30 euros

Reagentes portugueses, uma equipa de cientistas voluntária e a determinação de encontrar uma solução para a possível escassez de testes de diagnóstico para o novo coronavírus em Portugal.



A diretora do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa, Maria Manuel Mota, reuniu um grupo de cientistas voluntários do instituto para arregaçar as mangas e encontrar uma possível alternativa de diagnóstico. “Começámos a pensar: como cientistas, como é que podemos ajudar? Podemos usar kits e reagentes que temos em Portugal e que achamos que não vão esgotar-se com facilidade”, contou ao Público.

A palavra de ordem foi “adaptação”, pelo que “não foi necessário criar um laboratório novo”. Pretendem chegar a produzir mil testes por dia, mas por agora começarão por produzir 300 testes diariamente. Segundo o diário português, os cientistas seguiram “a receita” da Organização Mundial da Saúde para os kits de diagnóstico e utilizaram apenas reagentes fabricados em Portugal, os kits já estão acreditados pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), o laboratório de referência em Portugal para a realização de testes.

Maria Mota, investigadora premiada e conhecida pelos estudos realizados na área do parasita da malária adiantou ao Público que os kits serão testados em comparação com os do Insa, usando-se as mesmas amostras, que serão processadas ao mesmo tempo, para “verificar se o kit de diagnóstico português chega aos mesmos resultados do que o Insa”. Depois desta fase completa, o kit estará pronto para começar a ser utilizado em diagnósticos.

Segundo o mesmo jornal, o IMM não se demonstra preocupado com o custo dos testes, sendo que a motivação partiu do “objectivo de contribuir com mais testes”. Inês Domingues, directora do gabinete de comunicação do IMM adiantou que o custo dos materiais para cada Kit, ao insituto rondam os 30 euros, sem contar com os recursos humanos, que foram “totalmente voluntários”.

No 12 de março, Maria Manuela Mota perguntou a Vanessa Zuzarte Luís, investigadora do IMM, se gostaria de liderar este grupo: “No dia seguinte, ela deitou as mãos à massa, fez o planeamento e começou a recrutar voluntários. Temos 37 voluntários a trabalhar diariamente.”, disse ao Público.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.



No Luxemburgo, subiu para 1.099 o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus. Nas últimas horas foram diagnosticados mais 224 casos, tratando-se do maior aumento diário desde que foi divulgado o primeiro caso de infeção no Grão-Ducado, a 29 de fevereiro.



