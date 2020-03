Associação lança apelo para quem mora no estrangeiro se puder adiar viagem ao país natal como prevenção de contaminação do novo coronavírus.

Portugal 2 min.

Covid-19. Emigrantes e luso-descendentes devem "evitar viagens a Portugal"

Lusa Associação lança apelo para quem mora no estrangeiro se puder adiar viagem ao país natal como prevenção de contaminação do novo coronavírus.

A Associação Internacional dos Luso-descendentes (AILD) apelou hoje aos descendentes de portugueses e aos emigrantes que evitem ao máximo deslocar-se a Portugal para evitar a disseminação da covid-19.

Numa nota, a AILD lamentou as vítimas da pandemia e fez “um apelo a todos os portugueses, a residir no território nacional e fora do país, e a todos os luso-descendentes, para que cumpram escrupulosamente os procedimentos e recomendações das autoridades de saúde”.

Covid-19. Portugal quer tratar 80% dos doentes em casa A ministra da Saúde anunciou que o país vai aumentar o tratamento dos infetados em casa, continuando estes doentes a serem seguidos pelas autoridades de saúde.

“Queremos ainda fazer um apelo a todos os nossos emigrantes e luso-descendentes para terem o máximo de cuidados aquando das deslocações que realizarem para Portugal, pois estas potenciam cadeias de contágio difíceis de controlar. Se possível, adiem esse momento”, acrescentou a associação, destacando a necessidade de “travar a contaminação, quebrar as cadeias de contágio e evitar que o SNS [Serviço Nacional de Saúde] entre em colapso”.

Caso não seja possível adiar as viagens a Portugal, é aconselhado “um período de isolamento profilático”.

"Luta pela sobrevivência"

A AILD considera que os efeitos da pandemia também vão refletir-se na economia e que “Portugal, sem suporte económico estrutural, irá ter um enorme impacto em termos económicos, financeiros e sociais, nomeadamente no turismo, nas empresas, nas exportações, no orçamento e no poder de compra das famílias e na instabilidade social causada”.

“Esta é uma luta não só pela sobrevivência da saúde, mas também da sociedade em geral e, portanto, é preciso reduzir ao máximo o tempo de duração desta batalha, que dependerá, sobretudo, da contenção para reduzir prazos, numa luta que não é apenas da responsabilidade do Estado, mas que tem de ser coletiva”, sublinhou.

Covid-19. Farmácias quase sem equipamentos de proteção, algumas podem fechar A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos portuguesa, Ana Paula Martins, alertou quarta-feira que as farmácias estão a ficar sem equipamentos de proteção, avisando que, se não forem contempladas com máscaras, algumas terão de fechar.

A associação alertou ainda que suspendeu ou adiou todas as ações e iniciativas em curso e planeadas, que irá oportunamente voltar a agendar, “mantendo ativas apenas as que não carecem do contacto presencial”.

Números preocupantes de Portugal

Em Portugal, há 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas. O número de mortos duplicou hoje em relação a sexta-feira e registaram-se mais 260 casos no mesmo período.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 02 de abril. Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.