Covid-19. Duas famílias de Lousada internadas no S. João regressam a casa

Redação Há também um caso oficialmente recuperado e um segundo, reportado por um autarca, que estará na mesma condição

Duas famílias de Lousada que estavam internadas no Hospital de S. João em tratamento por infeção de Covid-19 tiveram indicação para receber alta, esta sexta-feira, 13 de março, e regressarem às suas residências, naquele concelho do distrito do Porto, disse à Lusa fonte autárquica.



Segundo o vereador da Saúde, Nelson Oliveira, a autarquia foi contactada pela assistente social do hospital, dando conta daquela informação, envolvendo uma família de quatro pessoas e outra de duas.

A situação clínica das pessoas ainda requer alguns cuidados, mas "está controlada e em remissão", explicou, referindo que as pessoas quase não apresentam sintomas e, por isso, regressam a casa, onde vão continuar os tratamentos, em situação de isolamento.

A autarquia, referiu, já contactou com uma das famílias e foram providenciados bens alimentares pelo município.

Em relação à segunda família, a câmara aguarda o contacto do hospital para adotar o mesmo procedimento.

"São notícias positivas para o nosso concelho, mas que nos fazem enfrentar mais um desafio, que é a salvaguarda e o cuidado destas pessoas que tiveram esta infelicidade", comentou o vereador.

O autarca acrescentou que está a ser montada uma "estratégia de trabalho" para essas pessoas "serem recebidas da melhor forma".

Dois doentes recuperados

Há também dois casos de doentes recuperados desde que o novo coronavirus chegou a território português. Um deles é o de um homem que estava internado no São João, no Porto, que foi contaminado noutro país e que foi um dos primeiros casos positivos de Covid-19, no país.

O segundo é o de uma adolescente de Coruche, que segundo disse o presidente da autarquia, à Agência Lusa, teve resultado negativo nos dois testes que fez à Covid-19 e já se encontra em casa.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.



