Covid-19. Dois militares portugueses infetados na Républica Centro-Africana

Dos 188 militares portugueses em Bangui, dois estão infetados e 37 em isolamento profilático.

Dois dos militares portugueses destacados na República Centro-Africana estão infetados com covid-19. Assintomáticos, ambos estão em isolamento, um deles em casa e outro na base da Força de Reação Rápida, em Bangui, capital do país.

Segundo a imprensa portuguesa, outros 37 militares estão em quarentena profilática por terem estado em contacto com os dois infetados. De acordo com a SIC Notícias, que de resto avançou a notícia, a Forças Armadas enviaram um avião com o material indicado e necessário para examinar os homens que estão destacados naquela região africana.

Ao todo, o contigente português integra 180 militares. Destes, 177 pertencem ao Exército e três à Força Aérea.

