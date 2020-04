A procura aumentou substancialmente o que tem gerado pontuais atrasos na marcação de novos testes.

Covid-19. Dificuldades em marcar testes na cidade do Porto permanecem

Ana B. Carvalho

Há uma semana que os laboratórios referenciados pelo SNS24 para a realização de testes de covid-19 na cidade do Porto não estão a aceitar mais marcações.



Segundo a Administração Regional de Saúde do Norte, em resposta ao Contacto, com a referenciação de doentes positivos para a realização de 2º e 3º testes nos laboratórios convencionados com o SNS, por um lado e, por outro, a dificuldade manifestada pelos referidos laboratórios na aquisição de reagentes,"a procura aumentou substancialmente o que tem gerado pontuais atrasos na marcação de novos testes".

"De momento não estamos a aceitar mais marcações. A capacidade atual de realização de testes é de cerca de mil por dia e foi ultrapassada não temos indicação de quando poderemos marcar novamente", responde uma atendedora de chamadas da Unilabs, um dos laboratórios do Porto referenciados pelo SNS para o teste de covid-19. Este é o laboratório responsável pela unidade de "Drive Thru" instalado na circunvalação, na área conhecida como o Queimódromo do Porto.



Uma resposta semelhante repete-se por parte do laboratório Dr. Joaquim Chaves aquando de uma tentativa de marcação de teste esta quinta-feira "não temos previsão de quando voltará a haver marcações para a cidade do Porto".



Dos quatro laboratórios indicados pela lista, os outros dois referem-se aos laboratórios "Synlab" cujo contacto telefónico permanece sem atendimento.



"É previsível que para a semana, com a entrega de reagentes em quantidade considerável por parte do mercado de fornecedores aos laboratórios, estes possam duplicar a produção", respondeu a assessoria de comunicação da ARS-Norte. A instituição está a trabalhar em colaboração com a Universidade do Minho e do Instituto i3S, numa tentativa de "encontrar outras soluções para dinamizar os procedimentos de marcação, tornando-a mais célere".

Já no dia 31 de março, um artigo do Jornal de Notícias denunciava esta situação escrevendo que "os utentes do Norte referenciados pelas autoridades de saúde para fazerem o teste à Covid-19 estão a ter grandes dificuldades na marcação junto dos laboratórios recomendados". O diário nortenho explicava que "a procura disparou e a capacidade de resposta atingiu os limites", sendo que no dia 30 de março "havia linhas telefónicas entupidas e marcações recusadas por ter sido atingida a lotação máxima".

Nessa semana, Luís Menezes, administrador executivo da Unilabs Portugal, explicou na altura ao JN que "os call centers têm capacidade para atender oito mil chamadas por dia e, ontem, receberam 20 mil". Tornando "óbvios os constrangimentos".

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira dia 10 de abril, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, apontou que desde o dia 1 de março mais de 144 mil testes de diagnóstico covid-19 foram realizados. Sendo que desses 52% foram realizados em laboratórios públicos e 48% em privados.

O dia com mais testes realizados foi esta terça-feira passada, dia 7 de abril onde foram processadas quase 10 mil amostras. Neste momento, para além dos 26 laboratórios do SNS e 7 grupos laboratoriais privados, realizam-se ainda testes no Laboratório Militar, Instituto de Medicina Molecular da universidade de Lisboa e ainda Universidade do Minho e Universidade do Algarve.



Segundo Sales, estão ainda "em análise outras instituições que deverão fazer parte desta rede em breve", como por exemplo, a universidade de Coimbra. No que toca a material para a realização de testes, foi reforçada a distribuição de zaragatoas.



Nos dias 5 e 6 de abril foram recebidas 90 mil zaragatoas cuja distribuição será feita pelo Infarmed em colaboração com o Laboratório Militar. No final de março foram adquiridos para a reserva estratégica cerca de 350 mil testes de diagnóstico, a sua distribuição foi feita na semana passada pelas cinco administrações regionais de saúde do país e pelas regiões autónomas.



O Secretário de Estado da Saúde garantiu ainda que, esta sexta-feira, Portugal receberá um milhão de testes de covid-19. Até ao dia 17 de abril deverá ainda receber de forma faseada um milhão de kits de extração.



Esta sexta-feira, dia 10 de abril, a Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, confirmou o registo de 1516 novos casos de infecção por covid-19 em Portugal, um aumento de 10,9% em relação ao dia anterior. No total contam-se 15 472 casos, dos quais 1179 estão internados.

Segundo Jamila Madeira, a linha SNS24 está a dar resposta a 99% das mais de 15 mil chamadas diárias recebidas e com tempos de espera de um minuto.

“Hoje temos 99% dos atendimentos em mais de 15 mil chamadas diárias, com um tempo médio de espera inferior a 1 minuto, cerca de 59 segundos”, disse a governante, na conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal, registou os primeiros casos de covid-19 no dia 2 de março e encontra-se em estado de emergência desde as 00.00 horas de 19 de março. Ao início da tarde desta sexta-feira, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que pretende estender o estado de emergência até ao dia 1 de maio.

Segundo António Costa, retirar o estado de emergência devido à covid-19 “seria dar um sinal errado ao país” e salientou que os dias em que a circulação está restrita, durante a Páscoa, “vão ser muitíssimo importantes”.



