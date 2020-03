O Centro Hospitalar Universitário do Porto agradeceu aos dois mecenas do futebol

Covid-19. Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes equipam ala no Hospital Santo António no Porto

Desta vez, a solidariedade de Cristiano Ronaldo perante a crise de combate ao coronavírus Covid-19 é mesmo verdade. Segundo a agência Lusa, o anúncio vem diretamente do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), onde se insere o Hospital Santo António. Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes vão equipar uma ala do hospital com "15 camas de cuidados intensivos, integralmente equipadas com ventiladores, monitores e restante equipamento".

Há cerca de uma semana circulava no WhatsApp dos portugueses uma mensagem que anunciava que "os hotéis de Cristiano Ronaldo vão tornar-se hospitais a partir da próxima semana onde os infetados com Covid-19 em Portugal poderão ser atendidos totalmente grátis. O internacional português vai ainda suportar todos os custos com os médicos e trabalhadores". A mensagem era falsa.

No entanto, a solidariedade do jogador internacional português e do empresário manifestaram-se e, segundo o CHUP, como forma de agradecimento a nova ala vai ter o nome destes dois mecenas do mundo do futebol.

"O Centro Hospitalar Universitário do Porto agradece ao Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes esta iniciativa tão útil, num momento em que o país de todos tanto necessita", afirmou o presidente do conselho de administração, Paulo Barbosa.

Em Portugal, registaram-se, até esta terça-feira, 29 mortos por Covid-19 e 2.362 infetados, anunciou hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

