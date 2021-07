Registaram-se oito mortes associadas à doença provocada pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas.

Covid-19. Portugal regista mais 3.261 casos positivos

Segundo o boletim epidemológico da Direção Geral de Saúde publicado este domingo, Portugal contou, nas últimas 24 horas, mais 3261 novos casos de covid-19, um aumento de 0,35% face ao dia anterior. Portugal soma 930.685 infetados.

Foi no Norte onde se registou o maior aumento de novas infeções com 1.307 novos casos. Segue-se Lisboa com 1.279 novas, o Algarve com 259, o Centro com 247 e o Alentejo com 117.



Portugal registou oito mortes relacionadas com a covid-19, um aumento de 0,05% em comparação com a véspera.

Segundo o relatório da DGS, nas últimas 24 horas, 1258 pessoas foram dadas como recuperadas da doença e existem mais 1995 casos ativos do que no dia anterior.

