Há um caso recuperado, 114 estão internados, 10 deles nos cuidados intensivos.

Covid-19. Casos confirmados em Portugal sobem para 169

Ana TOMÁS

O número de pessoas confirmadas com Covid-19, em Portugal, voltou a aumentar nas últimas 24 horas, com mais 57 novos casos. São agora 169 o total de pessoas infetadas com o novo coronavírus, segundo o boletim deste sábado da Direção-Geral da Saúde.

Do número de infetados, 114 estão internados, 10 deles nos cuidados intensivos. Há um caso oficialmente recuperado, embora o presidente da Câmara Municipal de Coruche tenha confirmado, à Lusa, um segundo, de uma adolescente do concelho.

Há 11 cadeias de transmissão, 1704 casos suspeitos e 126 a aguardar relatório laboratorial e 5011 contactos em vigilância.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.



