Covid-19. Campanhas presidenciais em suspenso depois de primeiro teste positivo de Marcelo

Ana TOMÁS Marcelo Rebelo de Sousa testou positivo e depois negativo, num segundo teste, mas continua em isolamento até ter um resultado conclusivo. A notícia de que poderá ter sido infetado com a covid-19 afetou também as outras campanhas presidenciais.

Marcelo Rebelo de Sousa testou positivo e depois negativo para a covid-19, na segunda-feira, e cancelou toda a sua agenda oficial e de campanha para os dias em que terá de ficar em isolamento, até que haja um resultado definitivo.

O Presidente da República, que já tinha tomado precauções devido a um contacto recente com um assessor infetado, recebeu no Palácio de Belém uma comitiva do PSD, que incluiu o autarca de Ovar Salvador Malheiro, igualmente infetado.

Após o primeiro teste positivo, e segundo nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo, "que está assintomático", ficou em Belém, em isolamento profilático, na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico". Ainda na segunda-feira foi testado de novo e o resultado foi negativo, mas manteve-se em isolamento até à "realização de um teste confirmativo", informou a Presidência.

Assim, a sua participação na sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos partidos políticos previstas para esta terça-feira, em vésperas de Portugal entrar em novo confinamento, foram canceladas, bem como as iniciativas de campanha para as eleições presidenciais do próximo dia 24.

A notícia de que Marcelo Rebelo de Sousa poderá ter sido infetado com a covid-19 afetou também as outras campanhas presidenciais.

Os candidatos suspenderam as atividades enquanto aguardam as indicações das autoridades de saúde para saberem se são contactos de risco e se ficam ou não em isolamento.

Ana Gomes, que tem obtido o segundo lugar nas intenções de voto, foi, entre os sete candidatos, a última a estar com Marcelo Rebelo de Sousa, com quem debateu no sábado.

Para já, a hipótese de adiar as eleições está posta de parte.

