"O número médio de casos resultantes de um caso infetado para o período de 21 de fevereiro até 16 de março foi de 1,81”, disse este sábado a ministra da Saúde, Marta Temido.

Covid-19. Cada português infetado terá contagiado entre uma a duas pessoas

Cada português infetado com covid-19 infetou em média, entre 21 de fevereiro e 16 de março, “pouco menos de duas pessoas”, revelou hoje a ministra da Saúde.

“De acordo com informação disponível com os cálculos feitos pelas nossas equipas, o número médio de casos resultantes de um caso infetado para o período de 21 de fevereiro até 16 de março foi de 1,81”, disse Marta Temida na conferência de imprensa que se realiza diariamente na Direção-Geral da Saúde (DGS).

Isto significa que cada pessoa infetada “contagiava em média um pouco menos de duas pessoas”, mostrando que “o surto estava a crescer, mas que estávamos com uma taxa do número de caso secundários resultantes de um caso infetado já inferior àquilo que já tivemos”, segundo a ministra.

Marta Temido ressalvou que “é evidente que todas estas estimativas estão sujeitas a um elevado grau de incerteza”, mas estes dados mostram que há “um resultado inequívoco” que todos os esforços precisam de continuar e ser no sentido de reduzir a transmissão.

Uso de máscaras além dos profissionais de saúde

Para não facilitar esses esforços, e face às reivindicações de vários setores profissionais que lidam de perto com doentes com covid-19, a ministra lembrou que as máscaras cirúrgicas, assim como o equipamento de proteção – máscaras, luvas e toucas - “continuam a ser aconselhadas para profissionais de saúde e para pessoas que contactem com doentes de covid-19 e [com] materiais por eles utilizados”. E estende essa recomendação a outras profissões, em linha com o recente despacho da Direção-Geral da Saúde.

As máscaras devem ser usadas “também por familiares e cuidadores ou para aqueles que trabalhem em unidades especificas, como lares ou na rede de cuidados continuados”, disse, acrescentando à lista os “doentes em terapêutica com imunossupressores, que fazem hemodiálise, e aqueles em tratamentos oncológicos de 'quimio' e radioterapia, aquando das deslocações”.

A ministra da Saúde lembrou ainda a importância de as máscaras serem utilizadas pelos elementos das estruturas prisionais, das forças militares e das forças de segurança nas operações que vão desenvolvendo nas ruas.

Marta Temido deu também como exemplo quem trabalha em lojas de bens de primeira necessidade com atendimento ao público, lembrando que a grande maioria já dispõe de separadores físicos de acrílico, para proteção dos trabalhadores e dos clientes.

A ministra da Saúde anunciou ainda a chegada, já hoje, de três milhões de máscaras cirúrgicas, além de 400 mil máscaras FFP2 e também de 80 mil zaragatoas e 260 mil testes.

com Lusa





