Nas últimas 24 horas, dois irmãos de 5 e 9 anos testaram também positivo à chegada ao arquipélago com a sua mãe. No total foram sete as novas infeções registadas domingo.

Portugal 2 min.

Covid-19. Bebé de 7 meses testou positivo nos Açores

Redação Nas últimas 24 horas, dois irmãos de 5 e 9 anos testaram também positivo à chegada ao arquipélago com a sua mãe. No total foram sete as novas infeções registadas domingo.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores detetou sete casos positivos da covid-19, nas últimas 24 horas, sendo um deles um bebé de sete meses cujos pais também estão infetados com a doença e duas crianças.

Os pais do bebé, residentes no arquipélago, já tinham tido um resultado positivo após o desembarque recente em São Miguel e estavam a cumprir isolamento desde essa altura.

Regresso às aulas. “Pais têm uma grande responsabilidade na proteção da covid-19 nos filhos” O presidente da Sociedade Luxemburguesa de Pediatria e uma pediatra portuguesa explicam as prioridades na prevenção do vírus no comesso do ano letivo, nas escolas e em casa.

Crianças na Terceira

Na ilha Terceira, duas crianças de 5 e 9 anos revelaram também resultados positivos para a infeção nos testes de despistes efetuados à chegada ao aeroporto, oriundos de uma ligação aérea com o continente.

Os irmãos residentes na região aterraram com a sua mãe, uma mulher de 32 anos que também testou positivo.

Todos os sete casos diagnosticados nos Açores nas últimas 24 horas foram detetados na sequência da realização de 1.308 análises nos dois laboratórios de referência do arquipélago, foi hoje anunciado.

Maioria dos casos em São Miguel

De acordo com o comunicado diário da Autoridade de Saúde, na ilha de São Miguel foram diagnosticados, através do teste realizado à chegada, uma mulher de 34 anos, não residente e proveniente do continente, e um homem de 38 anos, residente nos Açores, oriundo de ligação com a Madeira. Em São Miguel, foi ainda testado com resultado positivo um homem de 42 anos não residente, com resultado conhecido após o desembarque.

Covid-19. A máscara de proteção individual vai continuar a ser obrigatória nas escolas "Todos os alunos que tenham sintomas não devem ir à escola", afirmou Claude Meisch, ministro da Educação do Luxemburgo.

Todos com "situação estável"

Segundo a Autoridade de Saúde, todos os casos “apresentam situação clínica estável”.

Um homem de 31 anos identificado como portador do vírus da covid-19 em 26 de agosto, em São Miguel, saiu entretanto da região, “com destino a território continental, à revelia das autoridades”, tendo-se já diligenciado, através da Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos “com vista à articulação com as respetivas autoridades e tramitação judicial”.

Até ao momento, foram detetados na região 236 casos positivos, verificando-se atualmente 34 casos positivos ativos, dos quais 27 na ilha de São Miguel, seis na ilha Terceira e um na ilha do Pico. O arquipélago regista 16 mortes, todos em São Miguel.

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.