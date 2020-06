Covid-19. Autoridades de saúde portuguesas preocupadas com surtos na construção civil

DGS está a elaborar norma específica para o setor, onde já registaram vários focos de contágio.

Lusa DGS está a elaborar norma específica para o setor, onde já registaram vários focos de contágio.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) está a elaborar uma norma específica de medidas de proteção de saúde pública para a área da construção civil, anunciou hoje a ministra da Saúde.

Na conferência de imprensa de atualização dos números da covid-19 em Portugal, Marta Temido adiantou que esta nova norma deverá “sair nos próximos dias”, nomeadamente até ao final da semana.

Na preparação desta, a DGS irá ouvir os parceiros e entidades que trabalham neste setor para que haja uma “atuação mais consistente e coerente”, sublinhou.

Entretanto, a ministra de Estado e da Presidência revelou também que o limite de dois terços para a ocupação de veículos privados de transporte de trabalhadores, até agora aplicado à Área Metropolitana de Lisboa, foi alargado a todo o país.

“O Conselho de Ministros decidiu que aquela regra definida para a Área Metropolitana de Lisboa, de que os veículos privados de transportes de trabalhadores têm uma lotação de dois terços e na sua utilização é obrigatório o uso de máscara, foi alargada ao território nacional”, afirmou Mariana Vieira da Silva na conferência de imprensa de atualização dos números da covid-19 em Portugal.

Esta decisão prende-se igualmente com o número de casos entre trabalhadores da construção civil.

A governante realçou que nesta área e, nomeadamente em Lisboa e Vale do Tejo e Área Metropolitana de Lisboa está a ser feito um trabalho entre as autoridades da saúde, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e Segurança Social para a prevenção de novos contágios.

