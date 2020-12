Ontem o primeiro-ministro esteve em Paris, com o presidente francês, Emmanuel Macron, que, hoje, testou positivo ao novo coronavírus.

Covid-19. António Costa faz teste esta manhã

O primeiro-ministro vai fazer esta manhã um teste ao novo coronavírus, que foi marcado há vários dias para hoje, antes de viajar na sexta-feira para São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

Na quarta-feira, António Costa esteve no Palácio do Eliseu, em Paris, com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus.

Entre sexta-feira e domingo, António Costa tem agendadas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné, com encontros marcados com os chefes de Estado e de Governo destes dois países de expressão portuguesa.

