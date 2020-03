Depois dos casos confirmados de dois professores, na região da grande Lisboa e no Porto, escolas onde os docentes deram aulas tomam medidas de prevenção.

Covid-19. Alunos de duas escolas da Grande Lisboa em isolamento e aulas suspensas na ESMAE do Porto

Duas escolas na Amadora mandaram os alunos para casa depois de ter sido diagnosticada a infeção do novo coronavírus numa professora que leciona em dois estabelecimentos de ensino.

A professora de físico-química, na faixa etária entre os 40 e os 49 anos, é um dos oito casos confirmados em Portugal de Covid-19 e foi hospitalizada, na quarta-feira, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, tendo sido a primeira mulher a testar positivo, no país.

Como medida de prevenção, cinco turmas da escola básica do 2.º e 3.º ciclos Roque Gameiro e a Escola Secundária da Amadora, ambas naquele concelho do distrito de Lisboa, foram enviadas para casa. Os alunos vão ficar em isolamento social, pelo menos, até dia 13 de março, segundo adianta o comunicado publicado na página de Facebook da Associação de Pais Roque Gameiro.

A professora, que lecciona turmas de 7º ano, esteve de férias de Milão, em Itália, onde terá sido contagiada com o vírus e deu aulas normalmente até dia 2 de março, quando terá começado a ter sintomas.

“Desde segunda-feira, dia 2 de março, já não compareceu na escola e ontem, dia 4 de março, foi-lhe diagnosticada uma infecção por Coronavírus (Covid-19)”, refere a nota. “Face a esta situação, foi determinado pela Autoridade de Saúde que as cinco turmas da E.B 2/3 Roque Gameiro e uma turma da Escola Secundária da Amadora que tiveram aulas com esta professora vão ficar em isolamento social até dia 13 de março”, explica o mesmo documento.



De acordo com o mesmo comunicado, todas as pessoas com quem a professora esteve em contacto foram contactadas pelos médicos, desde alunos a colegas, passando por funcionários da escola, família e vizinhos. “Também os professores e os assistentes operacionais que estiveram em contacto com esta professora ficam em situação de isolamento”,diz ainda a nota, explicando que "diariamente, o sector da saúde entrará em contacto com estes alunos por via telefónica para monitorizar o seu estado de saúde".

Para os outros alunos, adianta a TSF, as aulas continuarão, para já, a decorrer com normalidade, tendo já sido ativados os planos de emergência escolares contra o coronavírus.



ESMAE suspende aulas

A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, suspendeu as aulas "até nova comunicação", depois de ter sido confirmado que um dos professores de instituição era o quinto caso que tinha testado positivo ao novo coronavírus.

“Vamos suspender a atividade letiva a partir de quinta-feira porque o número de pessoas que temos em isolamento social não nos permite continuar a manter a escola a funcionar. Não estão infetadas, atenção, estão apenas em isolamento social”, adiantou à Lusa o presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP), João Rocha, onde está integrada esta escola-



Esta é a primeira instituição de ensino a suspender as aulas por causa do surto infeccioso que causa a Covid-19.



O professor, de 44 anos, encontra-se internado no hospital de São João, no Porto. Dá aulas de música e esteve em Itália em trabalho, onde terá sido contaminado. Além do ISMAE, deu aulas na Covilhã, antes de ser internado.



