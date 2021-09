8,13 milhões de pessoas com vacinação completa em Portugal

Alterações climáticas Em breve será preciso começar a retirar pessoas da orla costeira do norte de Portugal

Nas projeções avançadas pela Climate Central, para 2030, de inundações anuais relacionadas com a subida do nível das águas do mar no território português, saltam à vista os estuários do Tejo e do Mondego, mas é a mancha vermelha da zona de Aveiro a que mais assusta.