As regiões do Alentejo e do Centro são as que continuam com o processo de vacinação mais avançado.

66% da população com a vacinação completa em Portugal

Lusa As regiões do Alentejo e do Centro são as que continuam com o processo de vacinação mais avançado.

Mais de 6,7 milhões de pessoas (66%) residentes em Portugal completaram a vacinação contra a covid-19, revela o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório de vacinação, publicado todas as terças-feiras, até domingo 6,76 milhões de pessoas (66%) concluíram a vacinação e 7,79 milhões (76%) tomaram pelo menos uma dose de vacina.

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se a 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).

Comparativamente ao relatório precedente, numa semana o número de pessoas com a vacinação completa cresceu 4%, ao passo que com a primeira dose esse aumento foi de 5%.

Os dados mais recentes da campanha de vacinação recuam até domingo, 15 de agosto, e abrangem a inoculação de pessoas a partir dos 16 anos. As regiões do Alentejo e do Centro são as que continuam com o processo de vacinação mais avançado, respetivamente com 69% e 68% da população com o ciclo vacinal completo, seguindo-se as do Algarve, Madeira e Norte, todas com 66%.

Açores e Lisboa e Vale do Tejo, respetivamente com 63% e 64% da população totalmente vacinada, são as regiões mais atrás no processo. A DGS ressalva que, no caso dos Açores, os dados "poderão estar subestimados", uma vez que houve um "atraso entre as vacinas administradas e o seu registo".

As pessoas mais velhas, que começaram a ser vacinadas mais cedo, estão entre as mais imunizadas, com 90% (50-64 anos) a 97% (65 anos em diante) com a vacinação completa.

As faixas etárias mais novas, que começaram a ser vacinadas mais tarde, são as que mais progrediram ultimamente: na dos 25-49 anos, 70% das pessoas já têm o ciclo vacinal completo e 83% pelo menos uma dose, no grupo acima, dos jovens entre 18 e 24 anos, 30% concluíram a vacinação e 54% iniciaram o processo.

O relatório contabiliza, ainda, entre os jovens dos 16 aos 17 anos, 152.292 (9%) com a primeira dose da vacina Pfizer/BioNTech e 3.780 com a segunda e última (jovens com doenças de risco).

No anterior relatório, 10.178 jovens entre 16 e 17 anos tinham sido vacinados com uma dose. O aumento registado numa semana de jovens nesta faixa etária com a primeira toma ocorre depois da campanha de vacinação em massa realizada no passado fim-de-semana.

Portugal recebeu 15,3 milhões de doses de vacinas e distribuiu 14,0 milhões por todo o território. No país, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.584 pessoas e foram registados 1.006.588 casos de infeção, segundo o mais recente boletim da DGS.

