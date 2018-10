Primeiro-ministro lembra "presunção de inocência" e salienta que o goleador "muito tem honrado e prestigiado Portugal".

Costa sobre Ronaldo: "Não basta alguém ser acusado para ser culpado"

Primeiro-ministro lembra "presunção de inocência" e salienta que o goleador "muito tem honrado e prestigiado Portugal".

O caso Mayorga/Cristiano Ronaldo continua a suscitar reações dos mais diversos quadrantes. Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter deixado a sua opinião sobre o assunto, fazendo a defesa do capitão da seleção nacional, também António Costa recordou que o jogador "muito tem honrado e prestigiado Portugal".

O primeiro-ministro recordou a "presunção de inocência" e complementou: "Não basta alguém ser acusado de alguma coisa para ser culpado do que quer que seja". Além disso, manifestou o desejo de que "nada mude" no capítulo da imagem do jogador, deixando críticas ao facto de se "dar por adquirido" aquilo que é apenas uma acusação.

António Costa falava à margem das comemorações dos 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago.

Lusa

