Costa. Reforma consular permitirá a cada pessoa "ter um consulado no telemóvel"

Ontem no Cercle Cité Costa recebido por 600 representantes da comunidade portuguesa

António Costa terminou a sua visita ao Luxemburgo com uma receção para a qual tinham sido convidados 600 representantes da comunidade portuguesa no Luxemburgo. A receção teve lugar no Cercle Cité, no coração da capital luxemburguesa, e contou com a atuação surpresa do fadista Camané.