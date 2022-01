No debate com os nove partidos com assento parlamentar, o secretário-geral do PS e atual primeiro-ministro voltou a pedir a maioria absoluta, mas os restantes candidatos lembraram que esse é um cenário pouco realista.

Costa pede maioria absoluta e restantes partidos expõem condições para acordos

Os partidos à esquerda do PS e à direita do PSD expuseram as suas condições para convergências com as duas maiores forças políticas, num debate a nove, com BE, CDU e Livre a defenderem modelos e prioridades diferentes.

Na primeira parte de um debate transmitido pela RTP em direto a partir do Cineteatro Capitólio, em Lisboa, com representantes das nove forças políticas que elegeram deputados nas anteriores legislativas, PS insistiu no apelo a uma maioria absoluta, enquanto o PSD procurou bipolarizar as eleições de 30 de janeiro.

"Teoricamente qualquer um pode ser primeiro-ministro ou qualquer uma, mas na prática não é assim. Portanto, a grande decisão que se vai tomar no dia 30 de janeiro é se o primeiro-ministro é indicado pelo PS e é o doutor António Costa ou se é indicado pelo PSD e sou eu", afirmou Rui Rio.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, contestou esta ideia: "Aqui não há uma escolha de primeiro-ministro, aqui vota-se para um parlamento e a maioria determinará o que é que existe no dia seguinte".

Em caso de haver uma maioria à esquerda, Catarina Martins sustentou a seguir às legislativas não se irá discutir um Orçamento do Estado para 2022, mas sim "um contrato de governo para Portugal que resolva as questões fundamentais". Sobre o Orçamento rejeitado em outubro passado, a coordenadora do BE observou: "Seguramente que o próprio PS quererá fazer um melhor trabalho".

Em representação da CDU, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, contrapôs que "a estabilidade de qualquer Governo não depende dos acordos e dos papeis que são assinados, depende da política que é executada" e manifestou disponibilidade "para convergir com todos aqueles que queiram convergir".

Menos impostos, aumento dos salários ou diferentes soluções para o SNS. O que defendem os partidos? Saúde e economia foram dois dos temas em discussão no debate para as eleições legislativas com todos os representantes dos nove partidos com assento parlamentar.

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, considerou que faltou "vontade política" dos partidos à esquerda para viabilizarem o Orçamento do Estado para 2022, realçando que nem sequer passou à fase de especialidade.

O cabeça de lista do Livre por Lisboa, Rui Tavares, voltou a defender "uma ecogeringonça" que seja "o mais ampla possível" e, ao contrário do BE, apontou como prioridade "procurar viabilizar um Orçamento" para 2022. "Não temos o luxo do tempo. É preciso viabilizar um Orçamento para criar espaço negocial e um Programa de Governo", disse.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, mostrou-se disponível para "construir uma solução alternativa à esquerda" mesmo que o PSD não vença as eleições, se os partidos à direita forem maioritários no parlamento: "Inaugurou-se uma nova praxe parlamentar, e temos de dar mérito ao doutor António Costa, como de resto aconteceu com os Açores".

André Ventura, presidente e deputado único do Chega, repetiu que exigirá presença no Governo se o seu partido "tiver votação expressiva, acima dos 7%".

O presidente e deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, afirmou abertura para discutir com o PSD "uma alternativa de Governo", com "ímpeto reformista", mas sem certezas sobre o resultado: "Não sei se vai ser fácil ou não vai ser fácil".

João Cotrim de Figueiredo acusou várias vezes António Costa de não esclarecer o que fará em matéria de alianças para a governação e associou-o ao antigo primeiro-ministro José Sócrates, assinalando que o atual secretário-geral do PS coordenou uma moção do seu antecessor em 2011, que tinha como lema a estabilidade, pouco antes do pedido de assistência financeira externa de Portugal.

Em caso de derrota: Costa demite-se, Rio admite continuar

No debate, os líderes dos dois maiores partidos, António Costa, PS, e Rui Rio, PSD, revelaram o que farão se as respetivas formações políticas não forem as mais votadas.

António Costa afirmou que em caso de derrota nas legislativas demite-se logo na noite eleitoral de secretário-geral do PS, enquanto Rui Rio recusou uma saída imediata se perder e admitiu manter-se na liderança do PSD.

Questionado sobre possíveis soluções de governo, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro voltou a apelar a uma maioria do seu partido, repetindo pela segunda ocasião neste período pré-eleitoral a expressão "maioria absoluta", que já tinha utilizado à saída do seu frente a frente com Rui Rio, na quinta-feira.

"Eu acho que é uma maioria absoluta aquilo que garante estabilidade durante quatro anos", declarou António Costa, sustentando que sem isso há o risco de se "andar de crise em crise, em governos provisórios de dois anos".

Ganhar eleições com o tempo perdido Os líderes não conseguiram inovar, limitando-se a repetir em cada debate o que já tinham dito no anterior e que diriam no seguinte.

De imediato, Rui Rio contrapôs que uma maioria absoluta do PS ou do PSD é um cenário com uma probabilidade "muito próxima de zero" e defendeu que tem de haver "espírito democrático" e "disponibilidade para negociar a governabilidade" de ambos os partidos para que "o país não ande em sucessivas eleições".

Sobre o que fará em caso de derrota nas legislativas de 30 de janeiro, o secretário-geral do PS reiterou que "depois de ter sido seis anos primeiro-ministro" considerará que se perder houve "um voto claro de desconfiança dos portugueses" e que é altura de os socialistas escolherem "uma nova liderança".

Interrogado se a sua demissão será logo na noite das eleições, António Costa respondeu: "Ah, sim, isso com certeza, e depois o PS terá o seu processo".

O presidente do PSD, por sua vez, excluiu seguir esse caminho, se perder: "No dia à noite não saio nem nunca sairia em circunstância alguma, porque acho que é uma manobra teatral, não é propriamente dentro do meu estilo".

Embora ressalvando que num cenário de derrota do PSD "obviamente que o partido tem de pensar o que quer fazer relativamente à liderança, isso é evidente", Rui Rio assinalou que recentemente houve diretas e congresso.

"Tudo isso foi antecipado e foi-me dado um mandato de mais dois anos. Depois logo se vê. Não me preocupa rigorosamente nada isso", acrescentou, fazendo depender a sua decisão também da dimensão em concreto dos resultados eleitorais.





