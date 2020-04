Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, ao início da tarde, que vai renovar o estado de emergência até 01 de maio.

Costa diz que retirar estado de emergência seria dar “sinal errado ao país”

Lusa Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, ao início da tarde, que vai renovar o estado de emergência até 01 de maio.

O primeiro-ministro considerou hoje que retirar o estado de emergência devido à covid-19 “seria dar um sinal errado ao país” e salientou que os dias em que a circulação está restrita, durante a Páscoa, “vão ser muitíssimo importantes”.

“Ainda não podemos começar a aliviar [as medidas de contenção], pelo contrário”, assinalou, em entrevista ao programa “Você na Tv”, na TVI, apontando que “este é o momento mais difícil” porque a fadiga vai sendo acumulada, mas é preciso não perder o foco.

Na ótica de António Costa, a “época da Páscoa é crítica” e os cinco dias em que a circulação entre concelhos está restrita (entre quinta-feira e segunda-feira) “vão ser muitíssimo importantes”, apesar de as pessoas estarem a respeitar "extraordinariamente estas medidas".

Mesmo assim, não se está ainda “a descer para o sopé" no que toca à curva de crescimento da pandemia, advertiu, escusando comprometer-se com um prazo para isso acontecer.

“O fundamental é sermos muito contidos, muito disciplinados”, afirmou, referindo que ficaria muito surpreendido se o Presidente da República não propusesse a renovação do estado de emergência, o que se confirmou pouco depois desta entrevista televisiva – em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, ao início da tarde, que vai renovar o estado de emergência até 01 de maio.

Costa acredita que “seguramente vai surgir” uma nova vaga de covid-19 no inverno.

Instado a deixar uma mensagem aos portugueses, o primeiro-ministro pediu para que vivam esta Páscoa, "seguramente diferente, com o espírito de sempre, e que compreendam que a melhor forma de este ano" estarem juntos é estarem "afastados fisicamente uns dos outros".

"E se o fizermos bem, a próxima Páscoa vai se já seguramente diferente e a Páscoa do ano a seguir – até lá havemos de contar com vacina e com terapia – já será a Páscoa de sempre", estimou.

Presidente da República prolonga estado de emergência até 01 de maio Marcelo Rebelo de Sousa defende que portugueses não podem "baixar a guarda" neste momento.

O chefe de Governo indicou igualmente que ainda não foi testado à doença provocada pelo novo coronavírus por não ter sintomas e não ter estado em contacto com pessoas de risco.

Afirmando que “é verdade” que faltam testes, António Costa justificou que essa carência acontece porque “não existem à escala global” testes suficientes para serem adquiridos pelos países, sendo que o mesmo acontece com as zaragatoas e os reagentes, por exemplo.

“Nada estava produzido à escala global para uma pandemia desta dimensão”, acrescentou, salientando que Portugal entrou na mesma “luta em que todo o mundo está para conseguir comprar” estes materiais.

Por isso, rejeitou “alimentar essa polémica entre aquilo que é essencial ter, o que é necessário ter e o que as pessoas julgam que têm de ter”.

Quanto aos ventiladores, os que estão a ser adquiridos vão “permitir duplicar” a capacidade atual do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sublinhou, admitindo, porém, que "se o crescimento tem sido exponencial é evidente que o SNS não teria tido capacidade de resposta".

Questionado sobre a forma como cumprimentou o ministro da Educação na quinta-feira, com um aperto de mão, António Costa admitiu que foi “uma falha”, mas considerou que isso demonstra que é humano.

Considerando que a honestidade “é fundamental”, o primeiro-ministro reiterou que os números da Direção-Geral da Saúde (DGS) “são oficiais, é a soma dos casos que cada médico diariamente regista e que a Direção-Geral da Saúde não inventa”.

Nestes dados, o fundamental é perceber “a tendência”, e os números de hoje demonstram que “a luz ainda não se vê ao fundo do túnel” e que é necessário “continuar determinados a cumprir com todo o rigor as medidas de contenção”.

Portugal regista 435 mortos associados à covid-19 e 15.472 infetados, indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia do novo coronavírus já matou 96.340 pessoas em todo o mundo e infetou quase 1,6 milhões em 193 países e territórios desde o início da pandemia, em dezembro passado, na China.

