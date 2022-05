O corpo de Ricardo Salgado encontra-se agora em Joanesburgo.

Justiça

Corpo de ex-banqueiro retirado da morgue em Durban

Lusa O corpo de Ricardo Salgado encontra-se agora em Joanesburgo.

O corpo do ex-banqueiro João Rendeiro foi retirado da morgue de Pinetown, em Durban, pelas autoridades diplomáticas e consulares portuguesas na África do Sul, encontrando-se agora em Joanesburgo, disse hoje à Lusa fonte próxima ao processo.

A retirada do corpo da morgue estatal sul-africana ocorreu na tarde de sexta-feira e a transferência para Joanesburgo decorreu no dia seguinte, conduzida pelas autoridades portuguesas na África do Sul, envolvendo a contratação de dois agentes funerários, explicou.

João Rendeiro, de 69 anos, foi encontrado morto no dia 13 de maio, cerca da meia-noite na prisão de Westville e deveria ser presente em tribunal na manhã seguinte, segundo uma nota do Departamento de Serviços Penitenciários da África do Sul.

O porta-voz daqueles serviços, Singabakho Nxumalo, excluiu à Lusa a possibilidade de envolvimento de terceiros.

O antigo presidente do BPP estava detido na África do Sul desde 11 de dezembro de 2021 a aguardar extradição, após três meses de fuga à justiça portuguesa para não cumprir pena em Portugal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.