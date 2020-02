Millene e a prima agradeceram à Virgem Maria terem conseguido sair da cidade chinesa do vírus com saúde. Jaime Catão também repatriado levou-as.

Coronavirus. Português e brasileira mal saíram de quarentena foram a Fátima

Para Millene Arruda, de 25 anos, e para a prima Ariane Chama, de 29 anos, o primeiro lugar que queriam visitar, depois de ontem saírem dos 14 dias de quarentena, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, era ao Santuário de Fátima.

Para Millene Arruda, de 25 anos, e para a prima Ariane Chama, de 29 anos, o primeiro lugar que queriam visitar, depois de ontem saírem dos 14 dias de quarentena, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, era ao Santuário de Fátima.

“Para elas era a prioridade máxima”, conta ao Contacto Jaime Catão, agente de futebol de Millene que neste domingo, realizou o desejo das duas primas e levou-as ao Santuário, juntamente com a sua mulher Kellen.



Ariane Chama queria rezar e agradecer à Virgem Maria pelo período atribulado que ela Millene e Jaime Catão viveram em Wuhan ter terminado bem e com saúde. Tal como todos os portugueses repatriados, as análises feitas deram negativas à infeção pelo novo coronavírus que já matou 1.669 pessoas e infetou 68.500.

O casal português aceitou logo levar as jovens brasileiras a Fátima pois também têm a sua “fé”.



"Retomar a minha vida"

Para Jaime Catão este é o primeiro dia do “retomar da minha vida”. Há “meses” que não estava com a mulher Kellen, pois andava a trabalhar como agente de futebol feminino, pelo mundo.

Mesmo quando regressou a Portugal, juntamente com os restantes 20 portugueses repatriados de Wuhan, não pôde ver a mulher. “Fomos diretamente do aeroporto de Lisboa para o hospital”, para iniciarem a quarentena voluntária de 14 dias. Só ontem, finalmente, pode voltar a estar com Kellen.

Vidas suspensas

A contratação de Millene pelo clube de futebol da primeira liga chinesa, Wuhan Xinjiyuan, e a ida com a jogadora para apresentação ao clube, marcaram o início de um período em que as suas vidas ficaram suspensas. Os dois tinham chegado à cidade chinesa dia 16 de Janeiro e uma semana depois esta entrou em isolamento por causa do surto do novo coronavírus.

Jaime Catão estava a caminho do aeroporto de Wuhan para regressar a casa em Portugal, quando o seu táxi foi mandado parar, inverter a marcha e a polícia ordenar que ele voltasse para o apartamento na cidade chinesa. Ainda tentou chegar a um aeroporto noutra cidade, mas já não pode, porque Wuhan ficou isolada.

Já Millene como jogadora do clube e Ariane, a sua prima inseparável que iria viver com ela pensavam ficar em Wuhan mais de um ano, enquanto durasse o contrato com o clube. E estavam muito entusiasmadas com a nova experiência.

Afinal, tudo mudou ao fim de uma semana após a chegada. O entusiasmo deu lugar ao susto e apreensão. Durante mais de um mês foram obrigadas a estar fechadas em casa, sem poder sair à rua e quase perderam a esperança de saírem tão cedo da cidade, a mais contaminada pelo vírus, porque o governo brasileiro não repatriou os seus cidadãos.

Graças à insistência do agente de futebol de Millene, o português Jaime Catão, que estava com elas no apartamento as duas brasileiras conseguiram viajar para Portugal com os restantes portugueses. Jaime Catão estava decidido a não as abandonar naquela cidade e a ficar com elas até as primas serem repatriadas. Contudo, conseguiu levá-las para o seu país.

Hoje quiseram ir a Fátima pois na próxima quarta-feira irão finalmente regressar ao Brasil. Para abraçar a família que a milhares de quilómetros de distância viveu estes meses preocupada, apesar das mensagens de tranquilização das jovens, como já contaram ao Contacto.

Millene aguarda agora que o clube de Wuhan a empreste a outro clube para poder continuar a sua carreira de futebolista.