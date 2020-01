Coronavírus. Suspenso voo para repatriar portugueses da China

Coronavírus. “A cidade está num silêncio ensurdecedor”, dizem os portugueses em Wuhan.

No dia 23 de janeiro, as autoridades chinesas começaram por proibir as entradas e saídas de Wuhan, cidade com mais de 11 milhões de habitantes e capital da província de Hubei. Wuhan foi considerada o epicentro da contaminação humana do coronavírus e, logo a seguir, mais duas cidades da mesma área foram isoladas.