Coronavírus. Sobe para 35 o número de infetados em Portugal

Esperam-se os resultados dos testes feitos a cerca de 300 casos suspeitos.

Esta segunda-feira, o número de infetados por Covid-19 em Portugal subiu para 35. Os quatro novos casos estão no norte do país, três deles internados no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e um no Hospital de São João, no Porto.



Segundo a Sic Notícias, este último caso é o de uma mulher, na casa dos 40 anos, que foi infetada após contactar com um dos internados.

Espera-se o resultado do teste realizado a quase 300 casos suspeitos que estão sob análise e mais de 400 pessoas estão em vigilância por terem contactado com pessoas infetadas.

Os pontos mais afetados do país estão a norte do país, sendo que 20 dos infetados são dos concelhos de Felgueiras e Lousada, onde as autoridades encerraram escolas, ginásios, piscinas e cinemas.



Esta segunda-feira confirmou-se que todos os países da União Europeia registam casos de infeções por Covid-19. No mundo inteiro contam-se mais de 100 mil pessoas infetadas.