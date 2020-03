Um deputado do CDS colocou-se em isolamento voluntário depois de Assunção Cristas ter feito o mesmo.

Coronavírus. Primeiro deputado de quarentena no parlamento português

Um deputado do CDS colocou-se em isolamento voluntário depois de Assunção Cristas ter feito o mesmo.

O parlamento português tem o primeiro deputado em quarentena voluntária. João Gonçalves Pereira do CDS decidiu colocar-se em isolamento depois de ter estado com a ex-líder do partido, Assunção Cristas, que também se encontra em isolamento.



A ministra da Agricultura do governo de Passos Coelho e atual vereadora da Câmara Municipal de Lisboa decidiu colocar-se em quarenta voluntário, após ter estado com um amigo no fim de semana testou positivo ao Covid-19.

João Gonçalves Pereira, que assumiu o lugar de Assunção Cristas no Parlamento depois de ela ter renunciado ao mandato, esteve em contacto com a ex-líder do CDS recentemente.

Em sintomas até ao momento, o deputado terá sido aconselhado pelo líder parlamentar do partido, Telmo Correia, a ficar em casa até ser conhecido o resultado do teste a Assunção Cristas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.