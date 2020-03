Não há novas confirmações de doentes infetados, mas 30 pessoas aguardam resultados das análises e 354 estão em vigilância, revelam as autoridades.

Coronavírus. Há 181 casos suspeitos em Portugal

Redação

No boletim diário da Direção-Geral da Saúde publicado esta tarde o número de pessoas em vigilância pelas autoridades passou de 213 para 354 num dia, e de quinta-feira para sexta-feira surgiram mais quatro casos confirmados. Contudo, este número de doentes infetados mantém-se nos 13, desde esta manhã.

Já os casos suspeitos apareceram mais 34 que se juntaram aos 147 identificados quinta-feira.

Destes doentes contagiados pelo vírus, mais quatro do que na quinta-feira, 11 são homens e dois são mulheres, uma com mais de 70 anos. A doente faz parte do grupo dos quatro novos pacientes cujas análises revelaram que estão contaminados com o vírus, facto que foi comunicado nesta sexta-feira de manhã. Os restantes três são do sexo masculino, estando dois na casa dos 40-49 anos, e o outro com idade entre os 50 e os 59 anos.

De momento, encontram-se para 30 residentes em Portugal a aguardar o resultado das análises.

