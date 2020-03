Mais de 400 pessoas estão em observação por terem contactado com pessoas infetadas.

Coronavírus. Em Portugal há 39 casos confirmados e 339 suspeitos

A Direção-geral de Saúde (DGS) atualizou esta segunda-feira o número de casos de infeção confirmada para 39, tendo sido registados mais nove casos nas últimas 24 horas.



António Sales, secretário de Estado da Saúde, indicou aos jornalistas que existem ainda 339 casos suspeitos que aguardam os resultados laboratoriais.



Segundo o responsável, "a maioria está clinicamente estável", e apenas uma doente "inspira alguns cuidados" o que a leva a estar sob vigilância mais apertada. Dos novos nove casos, sete casos estão internados no norte e dois em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas acrescentou ainda que os casos começaram por ser importados de Itália e Espanha mas que existem, neste momento, "cadeias de transmissão ativas em Portugal".

Os pontos mais afetados do país estão a norte do país, sendo que 20 dos infetados são dos concelhos de Felgueiras e Lousada, onde as autoridades encerraram escolas, ginásios, piscinas e cinemas.

Segundo o secretário de Estado da Saúde há, nesta altura, 10 hospitais aptos para receber doentes de Covid-19.

As universidades de Lisboa e Coimbra decidiram suspender todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas, anunciaram as instituições de ensino superior em comunicado.

Esta segunda-feira confirmou-se que todos os países da União Europeia registam casos de infeções por Covid-19. No mundo inteiro contam-se mais de 100 mil pessoas infetadas.



A Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa anunciou nesta segunda-feira que a faculdade ficará fechada, sem adiantar data de reabertura. Todas as faculdades de medicina do país estão encerradas depois do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) recomendar a suspensão de aulas presenciais nas faculdades de Medicina, hospitais e centros de saúde e encerrar espaços comuns dos estudantes num prazo de "pelo menos duas semanas" a contar de hoje.



