Coronavírus. Dois primeiros casos positivos em Portugal

Ana TOMÁS Dois casos na região do Porto testaram positivo ao Covid-19. Um está confirmado, o segundo espera resultado da contra-análise.

Portugal confirmou esta segunda-feira, 2 de março, os primeiros casos positivos de infeção pelo coronavírus Covid-19. Trata-se de dois casos registados na região do Porto, este domingo.



Segundo os jornais portugueses, um dos infetados com o novo coronavírus em Portugal é médico e trabalha no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa - um dos hospitais de segunda linha no combate ao Covid-19. O médico, de 60 anos, esteve no norte de Itália de férias. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto, desde domingo à tarde.

O outro caso que deu resultado positivo na primeira análise é também um homem, de 33 anos, que esteve em Espanha, a trabalho. Encontra-se internado no Hospital de São João, também no Porto, com sintomas ligeiros Segundo a ministra, este segundo paciente espera ainda o resultado da contra-análise.

Esta noite o comboio internacional Sud Express foi parado no Entroncamento e uma passageira com sintomas retirada. E na Póvoa do Varzim há várias pessoas em quarentena voluntária, depois de o escritor Luís Sepúlveda, que participou no encontro literário Correntes d'Escritas, nessa cidade, este mês, ter sido diagnosticado e internado com o novo coronavírus.

Na conferência de imprensa de imprensa, esta manhã, em Lisboa, com a ministra da Saúde, Marta Temido, e a Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, foi feito um ponto de situação em relação aos dois casos que testaram positivo e também em relação à passageira, uma cidadã estrangeira, que seguia no Su-Express.

De acordo com Marta Temido, dos dois casos que tiveram resultado positivo nos primeiros testes ao Covid-19, ainda estava por confirmar, esta segunda-feira, a situação do homem de 33 anos, que aguarda uma contraprova através de análise do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA).

"Ambos encontram-se em boa condição de saúde" adiantou a ministra, explicando que no caso já confirmado, um homem de 60 anos, reportou os primeiros sintomas no dia 29 de fevereiro, enquanto o outro homem, de 33 anos, que aguarda a contra-análise, reportou os primeiros sintomas no dia 26 de fevereiro.

Sobre as medidas a tomar no imediato em relação aos dois casos, Marta Temido explicou que, para já, "os contactos próximos vão ser colocados em vigilância, as autoridades regionais de saúde estão a trabalhar no sentido da sua identificação e avaliação do seu grau de risco e de exposição. E o que será feito é uma determinação de medidas proporcional àquele que for o grau de risco."

Em relação à passageira que seguia no domingo, no comboio internacional, está internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, a aguardar os resultados das análises.



A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, sublinhou que o "isolamento e distanciamento na fase em que as pessoas estão assintomáticas", que tenham estado em contacto com outras que desenvolveram sintomas é o procedimento a seguir, devendo também estar atentas aos sintomas e em contacto permanente, através das linhas de apoio médico, como Linha SNS 24 (808 24 24 24), que, segundo a ministra Marta Temido, para "garantir que as respostas são dadas o mais depressa possível", admitindo, no entanto, que possa haver "algumas demoras" no atendimento face a um aumento de procura.

A diretora da DGS garante também uma vigilância ativa por parte dos delegados de saúde e entidades regionais, explicando que, considerando o rastreio epidemiológico, se as pessoas manifestarem sintomas "serão testadas". Se o acompanhamento e historial do delegado de saúde concluir que o risco é elevado, mesmo antes da menifestação desses sintomas, pode encaminhar diretamente para testes.

"Sintomáticos tratam-se de uma maneira e assintomáticos tratam-se de outra maneira. E dentro dos assintomáticos temos os assintomáticos de risco e os assintomáticos de muitíssimo baixo risco, sendo que não há risco zero", lembrou Graça Freitas.













