Coronavírus. Caso suspeito no Porto deu negativo

As análises ao homem internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, por suspeita de infeção com o novo coronavírus, deram resultado negativo.

As análises ao homem internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, por suspeita de infeção com o novo coronavírus (2019-nCoV), deram resultado negativo, informou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a DGS informou que “o segundo caso suspeito de infeção por novo coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foi encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com duas amostras biológicas negativas”.