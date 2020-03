A ex-presidente do CDS decidiu ficar, a partir de hoje isolada, em casa, após saber que um amigo seu está infetado com o novo coronavírus.

Coronavírus. Assunção Cristas está de quarentena

A ex-líder do CDS Assunção Cristas saíu abrutamente de uma reunião na Câmara Municipal de Lisboa, esta manhã, após saber que um amigo seu com quem jantou, no fim-de-semana, está infetado com o novo coronavírus.

A jurista decidiu logo ir para casa onde vai ficar de quarentena preventiva durante 14 dias, avançou o Observador.

Os outros vereadores e autarcas com quem Assunção Cristas estava reunida mudaram de sala, mas mantiveram a reunião. A sala onde esteve a ex-presidente do CDS começou imediatamente a ser desinfetada.

Recorde-se que a antiga Ministra da Agricultura é casada e tem quatro filhos menores.

As autoridades portuguesas anunciaram esta manhã que o número de doentes infetados subiu para 78 desde quarta-feira. A Direção Geral da Saúde de Portugal informou ainda que há um total de 637 casos suspeitos e 4923 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde.



