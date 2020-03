Casos suspeitos do novo coronavírus Covid-19 estão a ser transportados para o hospital da Terceira através de avião militar. Portos e aeroportos vão ter planos de contingência específicos.

Coronavírus. Açores acompanham 50 casos e preparam planos de contingência para portos e aeroportos

As delegações de saúde dos Açores estão “acompanhar diariamente” cerca de 50 pessoas que, apesar de não apresentarem sintomas do novo coronavírus Covid-19, estiveram em países com muitos casos registados, como a Itália ou a China, foi hoje anunciado.

Segundo declarou à agência Lusa o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, os açorianos oriundos dos países com casos do novo coronavírus “foram sinalizados”, estando a proceder-se ao “acompanhamento diário dessas pessoas” para se verificar se “desenvolvem alguns sinais ou sintomas que possam ser suspeitos de um possível caso”.

Tiago Lopes referiu, por outro lado, que os potenciais portadores do novo coronavírus Covid-19 nos Açores estão a ser transportados para o hospital da Terceira através de avião militar e com recurso aos meios do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

Face a um eventual caso suspeito, “com base num contacto não presencial, o cidadão contacta a Linha de Saúde Açores”, sendo a informação fornecida ao médico regulador do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que “entra em contacto com a linha de apoio médico da Direção-Geral da Saúde, validando-se, ou não, o caso”, explicou.

Portos e aeroportos vão preparar planos de contingência

O governo dos Açores também deu indicação aos portos e aeroportos da região para elaborarem planos de contingência de forma a fazerem face ao surgimento de potenciais portadores do coronavírus Covid-19.

Segundo Tiago Lopes, os responsáveis por estas infraestruturas “já estão a desencadear os devidos procedimentos para a elaboração dos seus planos de contingência”.

As ilhas são tocadas por várias dezenas de cruzeiros, com milhares de passageiros a bordo, existindo nove aeroportos cujas ligações aéreas são asseguradas pela SATA Air Açores, além das ligações operadas pela Azores Airlines com o exterior, oriundas de Boston (EUA) e Toronto (Canadá), a par de Lisboa, Porto e Canárias.

Tiago Lopes afirma que, numa antecipação às orientações do executivo açoriano, foram “contactadas algumas das entidades envolvidas para que, perante um eventual caso suspeito, houvesse articulação com a Direção Regional da Saúde, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e a Força Aérea Portuguesa".

No caso específico dos navios cruzeiros, o diretor regional da Saúde refere que “pode acontecer, e está previsto na norma regional, um possível caso suspeito dentro do porto, já com o navio atracado, ou mesmo até no mar”, o que implicará o transporte do possível suspeito.

O responsável admite a hipótese, no caso dos cruzeiros, de, “havendo indícios de um número significativo de pessoas a bordo suspeitas, poder-se enveredar pelo procedimento desenvolvido relativamente ao navio de cruzeiros no Japão, colocando-se a própria embarcação em quarentena”.

Questionado sobre se vão controlar os passageiros desses navios que tocarem terra nas ilhas dos Açores, Tiago Lopes exemplifica com um navio cruzeiro, com 1.600 pessoas a bordo, que esteve no domingo no porto da Praia da Vitória, na ilha Terceira, e que, entretanto, tocou hoje o porto de Ponta Delgada.

Neste caso “foram contactadas as autoridades e responsáveis do barco, procedendo-se a um primeiro rastreio da proveniência dos passageiros e da embarcação”.

Os Açores registaram no domingo o segundo caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus Covid-19, um homem de 24 anos, residente em São Miguel e que esteve em Itália entre os dias 19 e 25 de fevereiro, revelou hoje o Governo Regional.

De acordo com a mesma informação, o paciente apresenta uma situação clínica "estável" e foi transportado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.





