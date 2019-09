Saiba como Soares dos Santos, que era o 2º homem mais rico de Portugal, distribuiu a sua fortuna pela família, segundo o testamento.

Conta no Luxemburgo fica para a mulher do dono do Pingo Doce

Alexandre Soares dos Santos, o fundador da cadeia de supermercados Pingo Doce, e o segundo homem mais rico de Portugal faleceu em agosto com 84 anos.



A sua fortuna está estimada em 3554 milhões de euros, segundo dados de 2019, da revista Forbes. E foi esta fortuna que deixou em testamento à sua família, à viúva, aos seus sete filhos, 18 netos e sete bisnetos. Além de outras pessoas que lhe eram muito próximas, e de quem não se esqueceu como os caseiros da quinta ou a porteira.

Além da divisão do dinheiro e bens pela mulher e descendentes diretos, Soares dos Santos deixou ainda 10 milhões de euros para a criação de uma fundação para ajudar crianças desfavorecidas, segundo a edição da revista Sábado que teve acesso ao testamento deste milionário.

Este foi o terceiro testamento redigido pelo empresário, em abril do ano passado, quando travava uma batalha contra o quarto cancro, no pâncreas.

A par com a divisão dos seus bens, pela sua numerosa família, Soares dos Santos deixou uma mensagem de despedida à família. Uma mensagem de amor, para a mulher, de esperança mas também de aviso"sobre o futuro que tanto pode continuar a ser belo nos seus diferentes aspetos, como doloroso, pois a inveja e o crime podem arrasar tudo".

A herança da mulher

À mulher, Maria Teresa, companheira de 60 anos, dedicou-lhe palavras de amor e amizade. Foi com ela que construiu a sua carreira de empresário de sucesso, tornando-se Maria Teresa parceira em vários negócios.

À sua “querida pequenina” como a trata na carta de despedida e com quem foi casado em separação de bens, deixou metade das três contas bancárias conjuntas que possuíam, todas no estrangeiro, Luxemburgo, Londres e Genebra. Além da metade de todas as ações, obrigações e título. Para ela fica também os recheios das casas de Lisboa e de Ourém.

Joias e relógios para os filhos

O seu automóvel Jaguar XK 5.0 de 2011, cujo valor comercial será de cerca de 50 mil euros, deu-o a um dos sete filhos. Segundo a Sábado, do testamento não consta que lhes tenha deixado dinheiro.

Por eles, distribuiu os seus vários relógios de coleção, entre eles, dois Patek Philippe. Um destes relógios, o que o empresário “usava no verão” ficou para o seu filho sucessor no grupo Jerónimo Martins, detentor dos supermercados Pingo Doce, entre outros negócios.

Há ainda um terceiro Patek Philippe, o relógio que Soares dos Santos já herdara do seu pai, que deixou em testamento ao seu neto mais velho, Francisco Manuel.

Aos filhos deixou também jóias de grande valor, entre elas, por exemplo, botões de punho.

Lamento sobre filhos afastados

E é neste testamento que o empresário escreve que injustamente alguns filhos consideraram que ele os lesou, em benefício de outros irmãos.

"Alguns de vocês acusam-me de vos ter prejudicado, mas eu garanto que nunca, por nunca prejudiquei um Filho. Tive de fazer escolhas e, evidentemente, alguns não gostaram", escreveu na mensagem.

Noutra parte do testamento, percebe-se o mesmo lamento quando agradece "o amor e carinho da minha mulher e a maior parte dos meus filhos me dedicaram". A maior parte, não todos.

Fundação para crianças necessitadas

Aos filhos pede para continuarem o trabalho que deixa. “A vós, meus filhos cabe-vos a responsabilidade de continuar a obra iniciada há tantos anos e que hoje não só é grande como admirada. Tudo quanto seja para desgastá-la ou prejudicá-la é um crime imperdoável, pois, além de desfazer o muito que foi feito, prejudicará o futuro de outros".



A três dos filhos pede para se encarregarem de uma nova fundação, para a qual deixa 10 milhões de euros, "para apoiar em Portugal, crianças e Jovens mais carenciados, assegurando-lhes condições de acesso ao ensino e uma educação que lhes permita obter qualificações".

Cuidado com os "falsos amigos"

Aos 18 netos, Soares dos Santos deixa a cada um 25 mil euros.

Fora da família, Soares dos Santos não se esqueceu de quem com ele trabalhou muitos anos, como os caseiros da quinta ou a porteira do prédio onde morava. No seu testamento beneficiou-os com valores entre os 10 mil e os 25 mil euros.

À família, o empresário pediu na carta de despedida para se manter unida e ser “sempre a prioridade” e alertou para todos terem cautela com “os falsos amigos” a quem só lhes interessa “o dinheiro”.

O magnata fundou e esteve durante 46 anos à frente do grupo Jerónimo Martins, função que deixou em 2013. Agora o lugar é ocupado por um dos seus filhos. Ao longo da vida, Alexandre Soares dos Santos lutou contra quatro cancros, o primeiro que lhe apareceu na próstata, depois um nos intestinos, outro no fígado e o quarto, no pâncreas. Este já não conseguiu vencer.