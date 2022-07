O objetivo do consulado virtual é "promover o acesso a serviços consulares digitais para portugueses residentes no estrangeiro". Já a autenticação biométrica promete facilitar a vida a quem está mais longe.

Consulado virtual e autenticação biométrica disponíveis no segundo trimestre de 2023

Há novidades para os emigrantes nas novas medidas do Simplex 2022, apresentadas esta terça-feira pelo governo português. O consulado virtual e a autenticação biométrica estarão disponíveis no segundo trimestre do próximo ano.

Há novidades para os emigrantes nas novas medidas do Simplex 2022, apresentadas esta terça-feira pelo governo português. O consulado virtual e a autenticação biométrica estarão disponíveis no segundo trimestre do próximo ano.

O objetivo do consulado virtual é "promover o acesso a serviços consulares digitais para portugueses residentes no estrangeiro". Já a autenticação biométrica, não sendo exclusiva para os portugueses na diáspora, promete facilitar a vida a quem está mais longe.

Este tipo de autenticação permitirá ativar os certificados de assinatura e autenticação do Cartão de Cidadão bem como a Chave Móvel Digital (CMD) com base em biometria facial, "eliminando a necessidade de deslocação a um balcão, implementando uma solução que permita também, em regime de teste, avaliar a renovação do cartão de cidadão numa app (aplicação)", refere o documento que conta com 48 medidas.

Entre as medidas apresentadas destacam-se também a pensão social online, os cuidados de saúde primários sempre em linha e o Balcão Migrante, com prazo de conclusão previsto para o final deste ano.

Na saúde estão previstos os Exames de Saúde Digitalizados, que visam "desmaterializar integralmente todas as requisições de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, abrangendo todas as áreas de exame, disponibilizando-os para consulta do utente no portal SNS e na app SNS24" e os 'Cuidados Saúde Primários sempre em linha'.

Três medidas na área da Saúde



O objetivo deste último é "alargar as capacidades de resposta das linhas de atendimento aos cidadãos pelas unidades de cuidados de saúde primários (CSP), reforçando o aumento da capacidade através de Interactive Voice Response (IVR), com redução das chamadas não atendidas e interação com o cidadão", de acordo com o Simplex 2022. Além disso, visa também "aumentar a eficiência das chamadas realizadas pelos cidadãos às unidades de cuidados de saúde primários (CSP), possibilitando que este canal específico e de atendimento seja mais célere e permita interação com o cidadão".

Antes do final do ano, com prazo de conclusão no terceiro trimestre, estão igualmente três medidas na área da saúde: SNS Omnicanal, Balcão SNS24 e Convocatória Digital.

A primeira visa "disponibilizar ao utente do SNS um acesso omnicanal - presencial, telefónico e digital, através do portal e da app - a um conjunto de informações e serviços digitais e de telessaúde, assegurando a equidade, transparência e a simplicidade do acesso ao SNS", refere o Simplex.

Já o Balcão SNS24, um espaço "de proximidade para acesso e prestação de serviços digitais e de telessaúde aos cidadãos, em entidades fora do Serviço Nacional de Saúde, como autarquias locais, estruturas residenciais para idosos e estabelecimentos prisionais e centros educativos", será expandido "a todo o território de Portugal continental".

A Convocatória Digital SNS tem como objetivo disponibilizar "meios digitais de convocatória para os principais atos dos cuidados de saúde primários, nomeadamente consultas, vacinação e rastreios", segundo o Simplex 2022, que tem como mote 'SIMplex diz SIM - às pessoas e às empresas".

Estão ainda previstas medidas como o Simplex licenciamento, até junho do próximo ano, e a Via Verde do Estudante Internacional, entre outras.

(Com Lusa)

