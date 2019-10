A forma de fechar o envelope com os boletins de voto não é simples.

Consulado pede aos eleitores que verifiquem se o envelope com o boletim de voto está bem fechado

A forma de fechar o envelope com os boletins de voto não é simples.

O Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo apelou hoje aos eleitores para que se certifiquem que os envelopes com os boletins de voto estão bem fechados.

“Solicita-se aos eleitores portugueses residentes no Luxemburgo que se certifiquem que a carta resposta contendo o boletim de voto se encontra corretamente fechada antes de a entregar nos correios e ser enviada para Portugal”, lê-se na nota enviada às redações.

Recomenda-se, por isso, que os eleitores “comprovem que as tiras colantes, que estão colocadas nas laterais direita e esquerda da carta resposta, selam de forma correta, permitindo assim garantir a segurança do seu conteúdo”.

Eleições. Saiba o que fazer para votar nas legislativas em Portugal Saiba como votar, a 6 de outubro, para escolher os deputados que vão fazer parte da nova Assembleia da República, o que fazer com os boletins de voto que vai receber em casa e até quando os pode enviar.

Colocar a cruz no boletim de voto é a tarefa menos complexa, dobrar e selar os envelopes necessários para garantir o envio do boletim em segurança é que é uma tarefa mais complicada. Depois de se assinalar a opção de voto no boletim com uma cruz, dobra-se o boletim em quatro e coloca-se dentro do envelope de cor verde (sem quaisquer indicações ou documentos) e fecha-se. A seguir, dobra-se este envelope pelo tracejado. Depois envolve-se este envelope junto com uma fotocópia do documento de identificação na folha A4 que acompanha tudo. Esta é dobrada em três – pelo picotado – e colada nas laterais. Depois de fechado, deve enviá-lo pelo correio antes do dia da eleição.

As instruções sobre a forma como proceder ao exercício do direito de voto por via postal estão disponíveis no vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=WGGoFZzob-w .

"Mal entendido" leva Correios do Luxemburgo a cobrar o envio dos boletins de voto Consulado português foi alertado para a cobrança indevida do envio do voto por correspondência para Portugal. Os Correios do grão-ducado dizem que a situação está resolvida. Falam numa "falha de comunicação".

A carta deve ser enviada antes de dia 6 de outubro – dia das eleições legislativas – sendo que devem ser recebidas em Portugal antes de 16 de outubro.

