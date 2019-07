Historiador e ex-preso político criticam decisão da Câmara Municipal de Santa Comba Dão de abrir um museu dedicado ao ditador António de Oliveira Salazar.

Construção de museu dedicado a Salazar objeto de críticas

O Centro Interpretativo do Estado Novo deverá abrir dentro de três meses no Vimieiro, em Santa Comba Dão, terra onde nasceu o ditador António de Oliveira Salazar. A notícia foi avançada no sábado pelo Expresso. “Este será um local para o estudo da história do Estado Novo. Não um santuário destinado a nacionalistas nem um museu onde se vai diabolizar o estadista de Santa Comba Dão”, afirmou o presidente da câmara de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia, ao Expresso.

O autarca eleito pelo PS não revelou qual a direção científica do projeto museológico nem os seus responsáveis, aludindo de acordo com o semanário à ligação do centro interpretativo a uma “Rota das Figuras Históricas” que, dissera o responsável há meses à Lusa, é um projeto com uma associação de desenvolvimento local.

Opinião contrária tem o historiador Manuel Loff que considerou ser uma ideia “terrível” e que pode contribuir para criar um local de culto ao ditador. Ao Contacto, rejeitou as declarações do autarca de Santa Comba Dão e recordou que a democracia se construiu “sobre a rejeição do fascismo”. Defendeu ainda que a haver um espaço deste tipo tem de ter uma leitura crítica sobre o que foi o período da ditadura encabeçada por Salazar recordando que em Espanha as autoridades tentam retirar os restos mortais do ditador Franco do Vale dos Caídos para evitar as homenagens ao fascismo.

Já em dezembro de 2018 a Lusa noticiara o plano do autarca Leonel Gouveia para a abertura do espaço em 2019. O presidente da câmara acreditava então que o projeto trouxesse “não só visitantes, como estudiosos”.

O Expresso noticiou ainda este sábado que as obras na antiga Escola-Cantina Salazar, junto à casa do antigo presidente do Conselho de Ministros e rosto da ditadura do século XX português no Vimieiro, devem começar “dentro de duas a três semanas”, citando o autarca Leonel Gouveia.

A ideia de um museu dedicado a Salazar em Santa Comba foi alvo de um inquérito em 2016 em que a maioria das vítimas do Estado Novo era contra o projeto. José Pedro Soares, ex-preso político, torturado pela polícia fascista em 1973, afirmou ao Contacto que é um “choque” esta notícia e que há quem queira “reavivar” o fascismo quando “há gente à espera justamente para fazer romarias como as que se vêem em Espanha”.

O dirigente da União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) diz que é “ainda mais chocante” por se tratar de um autarca do PS. “Será que nesse museu vão pôr o nome da Catarina Eufémia, do Humberto Delgado, do Dias Coelho, das pessoas que o Salazar mandou matar? Será que vão pôr lá o nome das pessoas que mandaram torturar?”, questionou. Para José Pedro Soares, a iniciativa “serve para branquear o fascismo e é um insulto não só para os ex-presos políticos mas também para os democratas e antifascistas”.

A autarquia detém agora a totalidade do espólio, bem como a casa onde nasceu Salazar, a adega e a sua quinta. Em dezembro de 2018, Leonel Gouveia disse à Lusa que o orçamento do centro interpretativo era de “170 mil euros para a requalificação do edifício” e primeira fase da obra, que queria que tivesse sido inaugurada no início de 2019.

O projecto autárquico de um museu em torno da figura de Salazar é antigo e já em 2007 mobilizava ativistas antifascistas em abaixo-assinados e petições pela oposição à sua criação. O Ministério da Cultura, então liderado por Isabel Pires de Lima, rejeitava a sua integração na rede nacional de museus.

