Constituído arguido polícia que agrediu mulher na Amadora

O agente da PSP, Carlos Canha, que Cláudia Simões acusou de a agredir na noite de 19 de Janeiro, na sequência de um episódio com um motorista da Vimeca, na Amadora, foi constituído arguido por ofensas à integridade física qualificada, noticia esta terça-feira o Público.



De acordo com este jornal, as diligências continuam e o processo judicial está em segredo de justiça. Após serem presentes a um juiz de instrução criminal logo na semana em que ocorreram os episódios a mulher ficou indiciada do crime de resistência e coação sobre o agente da autoridade, enquanto o polícia envolvido não tinha sido constituído arguido. A PSP argumentou então que a cidadã “se mostrou agressiva” e “mordeu o agente”.

A advogada de Cláudia Simões pediu a incorporação neste processo do outro em que é queixosa, o que aconteceu, segundo o Público.

O relatório médico do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) onde Cláudia Simões entrou a 19 de janeiro as 22h18, e no qual fez triagem quatro minutos depois, sinalizou-a como “muito urgente”, vítima de agressão, com “face deformada por hematomas extensos”. Segundo o relatório a que o Público teve acesso, às 22h39, quando é observada, a médica regista que Cláudia Simões foi trazida pelos bombeiros devido a um trauma da face (com edema, hematoma, múltiplas feridas na face) e refere ter dores na boca, membros, região lombar e abdominal. Diz ainda que está consciente, tem ferida no lábio superior e inferior e interroga se foi mordedura. No diagnóstico de saída refere-se que tem traumatismo crânio-encefálico com ferida. O relatório refere que o fim da urgência se dá às 1h55.

Ao Contacto, Cláudia Simões, de 42 anos e mãe de quatro filhos, contou em primeira mão que foi detida numa paragem de autocarro, na Amadora, depois de um desentendimento com o motorista do autocarro alegadamente porque a filha não transportava o passe. Segundo o relato de Cláudia Simões, o motorista chamou um agente da PSP que ali passava, tendo sido abordada “agressivamente” e o seu telemóvel foi atirado para o chão.

A mulher contou que sofreu agressões num carro da PSP onde garante ter sido esmurrada e alvo de ofensas verbais antes de ser assistida no hospital.

