Assembleia da República vai reunir esta tarde para votar o decreto presidencial que, se for aprovado, poderá entrar em vigor à meia noite depois de uma declaração de Marcelo Rebelo de Sousa ao país.

Conselho de Estado e governo apoiam estado de emergência em Portugal

O Conselho de Estado decidiu esta quarta-feira apoiar a declaração do estado de emergência proposta pelo Presidente da República. A nota publicada no site da Presidência da República logo após o fim da reunião do Conselho de Estado mostra que todos os passos vão nesse sentido.

Imediatamente depois, António Costa anunciou ao país a decisão que vai agora ser levada a votação na Assembleia da República, que tem a última palavra. O primeiro-ministro anunciou que o governo apoia a proposta da presidência. A declaração foi feita pelo chefe do executivo depois uma reunião urgente do Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

"Com a declaração do estado de emergência a democracia não será suspensa", garante António Costa. "Queremos continuar a viver numa sociedade decente, onde cada um cuida de si e dos outros também".

O objetivo será, "proporcionalmente, sacrificar o que tiver de ser sacrificado para preservar a saúde pública", diz o primeiro-ministro, sem revelar o conteúdo do decreto de Marcelo Rebelo de Sousa.

Estava previsto que a Assembleia da República reunisse a partir das 16 horas (hora portuguesa) para analisar o decreto presidencial de declaração do estado de emergência, se for este o caso, como tudo indica. Com todos os formalismos cumpridos, o Presidente da República faz uma declaração ao país ao fim da tarde, princípio da noite.

