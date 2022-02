Organismo foi convocado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e deu parecer favorável à proposta do Governo de enviar tropas para intervenções rápidas em países membros da NATO vizinhos da Ucrânia e da Rússia.

Invasão russa

Conselho de Defesa apoia por "unanimidade" participação de militares portugueses "no âmbito da NATO"

Ana TOMÁS Organismo foi convocado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e deu parecer favorável à proposta do Governo de enviar tropas para intervenções rápidas em países membros da NATO vizinhos da Ucrânia e da Rússia.

O Conselho Superior de Defesa Nacional aprovou por "unanimidade" a participação de militares portugueses em duas forças de reação rápida da NATO, para "missões de dissuasão" em países membros da aliança, mas não na Ucrânia, como avançou esta manhã o primeiro-ministro António Costa.

António Costa: "A NATO não vai intervir na Ucrânia" O primeiro-ministro afirmou que Portugal dispõe de uma força militar que será disponibilizada para missões de dissuasão, caso seja essa a decisão do Conselho do Atlântico Norte.

"Com base na posição de princípio expressa pelos órgãos de soberania, nomeadamente, o Presidente da República, o Primeiro-ministro e pelo representante da Assembleia da República do principal partido da oposição, e atendendo à informação analisada, o Conselho deu, por unanimidade, parecer favorável às propostas do Governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da NATO", refere o comunicado do site da Presidência da República, depois da reunião entre o conselho e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo diz que Portugal cumpre obrigações na NATO sem falar de eventual envio de tropas para Roménia O Presidente da República entende que a prioridade é "dar espaço à diplomacia".

O parecer favorável apoia as propostas do Governo para a eventual participação de meios militares portugueses em duas forças de prontidão da NATO designadas VJTF e IFFG, em países membros da NATO, vizinhos da Ucrânia e da Rússia, e para a eventual antecipação do segundo para o primeiro semestre do envio de uma companhia do Exército para a Roménia.



Esta tarde, Marcelo Rebelo de Sousa recebe a embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, no Palácio de Belém, em Lisboa.







