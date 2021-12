Decisão é anunciada um dia depois do incêndio que causou uma morte e quatro feridos. Ministra da Saúde, Marta Temido recusou pedido e mantém "confiança" na equipa do hospital.

Porto

Conselho de Administração do São João pede demissão. Ministra rejeita

Ana Patrícia CARDOSO Decisão é anunciada um dia depois do incêndio que causou uma morte e quatro feridos. Ministra da Saúde, Marta Temido recusou pedido e mantém "confiança" na equipa do hospital.

Em declarações aos jornalistas, Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, anunciou o pedido de demissão após o incêndio de domingo, que causou a morte de uma pessoa. "O Conselho de Administração apresentou eticamente o pedido à ministra da Saúde e vai continuar em funções até a ministra tomar uma decisão", afirmou.

"Existe um sentido ético das entidades publicas que não podemos nem devemos esquecer", justificou o presidente, afirmando também tratar-se de um "incêndio de elevada complexidade que causou lamentavelmente uma vitima mortal e quatro feridos graves". Também "vários profissionais necessitaram de receber apoio e cuidados psicológicos" mas já tiveram alta, referiu. Fernando Araújo disse ainda que está a ser prestado "apoio psicológico aos doentes e à família".

"A ministra da Saúde mantém total confiança no trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de S. João e na sua capacidade de congregar esforços para prestar os melhores cuidados de saúde às populações, pelo que não pode aceitar o pedido de demissão", afirma um comunicado do gabinete de Marta Temido. Segundo a mesma fonte, a ministra da Saúde reconhece o "elevado sentido ético no exercício de funções públicas dos elementos do conselho de administração" CHUSJ.

Ainda estão por apurar as causas do fogo, mas parece estar excluída uma falha infraestrutural do hospital. Segundo o Porto Canal, um doente de Pneumologia, que estava a receber oxigénio, acendeu um cigarro e pode ter sido essa a causa da explosão.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.