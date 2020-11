No grupo dos mais vulneráveis e com risco acrescido de maus tratos estão as pessoas de origem africana, sejam cidadãos portugueses ou estrangeiros. O relatório apela a que sejam tomadas "medidas rigorosas para promover uma cultura policial em que o uso de maus-tratos seja considerado como não profissional"

Conselho da Europa pede a Portugal que combata os maus tratos e impunidade da polícia

Num relatório publicado esta sexta-feira sobre Portugal, o Comité Anti-Tortura (CPT) do Conselho da Europa apelou às autoridades portuguesas para que "adoptem medidas resolutas para prevenir maus tratos policiais e assegurar que os casos de alegados maus tratos sejam efetivamente investigados". O documento propõe também uma série de medidas para melhorar o tratamento dos prisioneiros, em particular dos prisioneiros vulneráveis.



Durante uma visita do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes (CPT) a Portugal de 3 a 12 de dezembro de 2019, a delegação da CPT recebeu "numerosas alegações credíveis de maus-tratos por parte de agentes da polícia".

O relatório aponta que os alegados maus tratos consistiram principalmente em "bofetadas, socos, pontapés e golpes de porrete (bastão) no corpo e cabeça das pessoas no momento da sua detenção e durante o tempo passado na esquadra da polícia". Segundo comunicado, o CPT conclui que os maus-tratos cometidos por "agentes da polícia corruptos não é um fenómeno raro".

O Comité considera-se "altamente crítico" perante a situação do sistema de investigação de casos de maus-tratos em Portugal, segundo o qual os agentes da polícia que infligem maus-tratos não são responsabilizados pelos seus atos.

As autoridades europeias recomendam que sejam atribuídos recursos adicionais ao Ministério Público para que as investigações sobre alegados casos de maus-tratos possam ser realizadas "rápida e exaustivamente".

No que respeita às prisões, o facto da população prisional ter diminuído é "uma evolução positiva".



No entanto, a superlotação localizada em instituições como as prisões de Caxias, Porto e Setúbal "continua a ser um problema importante que afecta seriamente as condições de detenção, o regime, as relações entre funcionários e reclusos e o respeito pela ordem", aponta o relatório.

Pessoas vulneráveis encarceradas nestas três prisões eram mantidas em condições "muito más", com menos de 3m² de espaço de vida cada uma e trancadas nas suas celas até 23 horas por dia.

O CPT fez ainda uma série de observações destinadas a melhorar a monitorização das intervenções para suprimir distúrbios em certas prisões, e expressa fortes reservas sobre o uso de armas de fogo e outros meios de coerção como granadas sonoras e gás CS na prisão.

Foi ainda elaborada uma série de recomendações relativas às atividades oferecidas aos reclusos, aos cuidados de saúde que lhes são prestados e às medidas disciplinares que lhes são impostas. O relatório salienta também a necessidade de reforçar o pessoal prisional e a formação do mesmo.

No que respeita à Clínica Psiquiátrica da Prisão de Santa Cruz do Bispo, "o CPT verificou que os pacientes foram hospitalizados em condições terríveis e num ambiente semelhante a uma prisão", lê-se.

Como este estabelecimento "não pode fornecer um quadro terapêutico para os cuidados e tratamento de doentes psiquiátricos digno desse nome, o CPT reitera a sua recomendação de que o estabelecimento seja encerrado e que os doentes sejam transferidos para um estabelecimento psiquiátrico ou social adequado", declaram.

Segundo a Comissão Europeia, as autoridades portuguesas forneceram informações sobre as medidas tomadas para responder às recomendações do CPT relativas aos maus tratos pela polícia, bem como as que visam melhorar a forma como as pessoas detidas nas prisões são tratadas. Foi ainda referido um grupo de trabalho criado conjuntamente pelo Ministro da Saúde e pelo Ministro da Justiça para rever a legislação atual em matéria de saúde mental.

O Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes (CPT) visita locais de detenção nos 47 estados membros do Conselho da Europa para avaliar a forma como as pessoas privadas da sua liberdade são tratadas. Estes locais incluem prisões, centros de detenção juvenil, esquadras de polícia, centros de detenção para estrangeiros, hospitais psiquiátricos e casas de assistência social.

