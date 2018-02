Fecho do do hospital psiquiátrico da prisão de Santa Cruz do Bispo também recomendado.

Conselho da Europa acusa Portugal de manter presos em condições desumanas

Paulo Jorge Pereira Alto risco de maus tratos por parte da PSP e da GNR é apontado como uma das justificações para Portugal ser indicado como um dos países com maior grau de violência policial da Europa Ocidental.

O Conselho da Europa, através de um relatório do Comité para a Prevenção da Tortura e Tratamentos Desumanos (CPT), acusou hoje Portugal de "manter presos em condições desumanas", aconselhando mesmo o encerramento de "quatro alas do Estabelecimento Prisional de Lisboa" e ainda o fecho "do hospital psiquiátrico da prisão de Santa Cruz do Bispo". Além disso, o elevado risco de maus tratos por parte da PSP e da GNR é apontado como uma das justificações para Portugal ser indicado como um dos países com maior grau de violência policial da Europa Ocidental.

Sobrelotação, maus tratos, a proliferação de ratos foram alguns dos elementos detetados aquando da visita periódica de uma delegação da CPT às prisões portuguesas em 2016 e que constam agora do documento elaborado. Na altura, a delegação recolheu "um número considerável de queixas de maus tratos no momento dos interrogatórios e da custódia policial" como "bofetadas, socos, pontapés no corpo e na cabeça". As vítimas mais frequentes deste tipo de agressões "são africanos, tenham ou não origem portuguesa".



O relatório propõe que se atue " de forma determinada e que seja reforçada a efetividade dos inquéritos conduzidos nos casos de maus tratos, nomeadamente através do desenvolvimento das competências da Inspeção-geral da Administração Interna (IGAI) e pelo aumento dos recursos que lhe são alocados".

Na resposta, o Governo português pormenoriza as medidas já adotadas para reduzir a sobrelotação nas cadeias e melhorar as condições de detenção, bem como os cuidados médicos e o combate aos maus tratos infligidos pela polícia. Faz ainda referência aos procedimentos em curso para modificar a lei orgânica do IGAI.











