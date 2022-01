Numa campanha eleitoral renhida houve até tempo para os animais de estimação dos candidatos brilharem, um a um, mostrados pelos seus donos.

Conheça os cães de Costa e a bicharada fofinha dos outros candidatos

Paula SANTOS FERREIRA Numa campanha eleitoral renhida houve até tempo para os animais de estimação dos candidatos brilharem, um a um, mostrados pelos seus donos.

António Costa votou no domingo passado mas esta manhã votou a aproximar-se das urnas ao acompanhar a mulher, Fernanda Tadeu que foi exercer o seu direito de voto, em Lisboa.

O candidato socialista e a esposa não foram sozinhos, levaram consigo os seus dois cães, Nana e Docas que ficaram ao cuidado do dono António, enquanto a mulher ia votar.

António Costa, com a Nana e o Docas. Foto: Inácio Rosa/Lusa

António Costa já se tinha referido aos dois "canitos" numa resposta a Rui Rio que apresentou o seu gato Zé Albino para comentar a disputa política.

O Zé Albino é o gato "mais famoso do país", dizia orgulhoso o candidato do PSD, na entrevista a Ricardo Araújo Pereira.

O Gato Zé Albino, de Rui Rio.

Foi Zé Albino, a primeira estrela a protagonizar o momento bem humorado da campanha onde os candidatos apresentaram a sua bicharada.

Rui Rio colocou no Twitter uma foto de Zé Albino escrevendo que o seu bicho estava "desolado com a aproximação do PAN ao PS". Logo António Costa respondeu: "Tenho pena e desejo as melhoras do Zé Albino. Estou certo e confiante de que, com uma vitória do PS, o Zé Albino vai sentir-se menos só, porque o dr. Rui Rio vai ter «mais tempo para estar em casa". Mais. Garantiu que a Nana e o Docas estão habituados a não ter o dono em casa.

Que fofura E de repente a campanha tornou-se fofinha. À falta de melhor, os candidatos com animais de estimação puseram-nos a falar por eles, para ver se a coisa pega.

A seguir ao twitter de Rui Rio apresentando Zé Albino, o candidato do Livre, Rui Tavares comentava também nas redes sociais que o seu gato, Camões, já apresentado, "anda eriçado com as hesitações do PSD com a extrema-direita".

O gato Camões do candidato do Livre.

Também João Cotrim de Figueiredo entrou neste debate. "Já a Bala anda muito entusiasmada com o crescimento da IL e com a hipótese de reformarmos o país nos próximos quatro anos!"

A cadela Bala de João Cotrim Figueiredo.

E Inês Sousa Real, a candidata do PAN não se ficou mostrando a sua cadela Luna. "Caro Rui Rio, não vale a pena ter ciúmes! Até porque tenho cá para mim que o Zé Albino vota mesmo é no PAN!". A líder do partido das pessoas, dos animais e da natureza, tem também uma gata, a Mikas.

A Luna de Inês Sousa Real.





A gata Mikas da candidata do PAN.

Já conhecida de outras andanças é a coelha Acácia do líder do Chega. Mas também há um gato, o António na sede do partido e que foi apresentado por André Ventura na sua conta de Instagram.

A coelha A.cácia, do líder do Chega





O gato António, da sede do Chega.





