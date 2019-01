Centenas de moradores do bairro do Seixal manifestavam-se no centro de Lisboa contra a violência policial quando, na sequência de uma tentativa da polícia impedir a manifestação, se deram disparos de balas de borracha e arremessos de pedras. Veja as imagens.

Confrontos na Avenida da Liberdade entre polícia e manifestantes do bairro Jamaica

Centenas de moradores do bairro do Seixal manifestavam-se no centro de Lisboa contra a violência policial quando, na sequência de uma tentativa da polícia impedir a manifestação, se deram disparos de balas de borracha e arremessos de pedras. Veja as imagens.





Moradores do bairro da Jamaica manifestam-se na av. da liberdade. pic.twitter.com/n0uEnAy1Ev — 𝕵𝖔𝖆15𝖎𝖓𝖍𝖔 🏳️‍🌈 (@joa15inho) January 21, 2019

Segundo a agência Lusa, a PSP deteve hoje pelo menos um homem, após cerca de duas centenas de moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal, terem alegadamente apedrejado a polícia na Avenida da Liberdade, em Lisboa, informou fonte da PSP.

Hoje, cerca de uma centena de moradores no Bairro da Jamaica, no Seixal, Setúbal, estavam às 16:30 em protesto em frente ao Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa, para dizer "basta" à violência policial e “abaixo o racismo”.

Segundo o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), os manifestantes, cerca das 17:00, subiram a Avenida da Liberdade, em direção ao Marquês de Pombal, onde ocuparam a praça central.

Pelas 18:30, começaram a descer a avenida, ocupando as faixas centrais e impedindo a circulação rodoviária, indicou a fonte, explicando que quando os elementos da PSP obrigaram os manifestantes a passar para o passeio, estes começaram a lançar pedras contra os agentes da autoridade e “pelo menos dois petardos”.

Esta reação levou a “uma intervenção mais musculada da PSP”, obrigando os manifestantes a dispersarem-se, indicou a fonte, não adiantando para já se foram disparados tiros.

O comissário Tiago Garcia afirmou à Lusa que existe “pelos menos um detido”.

Cerca das 19:15 havia um forte aparato policial na zona do final da Avenida da Liberdade e na Praça do Rossio.

Segundo a equipa de reportagem presente da revista Sábado, "um jovem, que participou na manifestação, estava a caminhar no passeio, na Avenida da Liberdade, quando a policia começou a afunilar a multidão. "Eu não tenho medo, têm medo da nossa palavra?", disse às autoridades. Tinha os braços no ar, para mostrar que não tinha nenhuma arma, mas foi agredido. Um polícia empurrou-o e outros dois agrediram-no com um cassetete. Testemunhas no local relataram que uma mulher grávida foi agredida pela polícia, na descida do Marquês de Pombal para a Avenida da Liberdade, e que um rapaz foi atingido com uma bala de borracha na testa. Alguns manifestantes indicam que houve arremesso de pedras no início da Avenida da Liberdade, momento em que a polícia começou a afunilar a multidão. Um outro homem ficou inconsciente após ser agredido com um cassetete. Antes, tinha as mãos no ar e disse: "Não fiz nada". "



